Беремо на замітку: Настя Каменських розсекретила весь свій раціон на день

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя харчується дробно по п'ять разів на день!

Настя Каменських продовжує свій мотиваційний курс "Життя в стилі NK". Нагадаємо, що курс розрахований на весь карантинний період. Таким чином виконавиця хоче ділитися чимось дійсно корисним зі своїми фоловерами. Каменських не тільки вирішила поділитися тренуваннями, але і секретами харчування, тайм-менеджменту, хороших відносин з близькими і т. д. Кожен день Настя публікує короткі відео, в яких пропонує виконувати різні завдання. Наприклад, розписати меню на тиждень, зафіксувати те, що приносить вам задоволення в цьому житті і т. д. Не скупиться Настя і на свої персональні лайфхаки. Днями красуня детально розповіла і навіть показала свій раціон на день.

Харчується Настя дробово — 5 разів на день! І в один і той же час, що дозволяє виробити звичку і працювати вашому організму більш ефективно.

Сніданок

Отже першим ділом Настя почала з сніданку. Співачка підкреслює, що на ранковій тарілці у неї ніколи немає нічого зайвого!

Перший сніданок Насті включає в себе або варену вівсянку на воді без солі і цукру. Для смакової палітри Настя рекомендує натерти одне яблуко, а також посипати горішками (кешью, мигдаль або волоські). Або це може бути несолодкий йогурт, також "приправлений" яблуком або грушею. ⠀

Другий сніданок — омлет з руколою і слабосоленим лососем або з авокадо. До руколи співачка часто додає листя салату і базилік. “Омлет я роблю тільки з збитих яєць. Без молока або вершків. Так набагато корисніше!" — підкреслює Настя.

Обід

Фото: instagram.com/nkblog

Далі співачка розписала свій обідній раціон. ⠀

За словами Насті, її обід завжди ділиться на три складові: білок + гарнір (складні вуглеводи) + овочі (складні вуглеводи і клітковина).

Білок:

відварна куряча грудка

яловичий стейк на грилі

парова куряча котлета

риба (сібас, дорадо) на грилі

морепродукти⠀

Гарнір (варю на воді, без додавання солі і масла):

гречана каша

дикий рис (його калорійність майже в три рази менше звичайного білого рису, а корисних речовин більше)

Поділися секретом, як перетворити гречку, якщо в чистому вигляді вона вам не подобається - заправте її оливковою олією і соєвим соусом Ваше життя розділиться на до і після.

Овочі:

овочі на пару, салат: огірочок + рукола + зелений салат

або більш поживний варіант салату: рукола + зелений салат + червоний болгарський перчик + трохи овечого сиру ( на смак як бринза) + трохи кукурудзи ( купуйте або консервовану без цукру, або в сезон можна купити свіжу, зварити і заморозити зернятка).

2-3 рази в тиждень на обід готую легкі овочеві супчики з куркою. Овочі беріть по своєму смаку, але я раджу додавати поменше картоплі — за час його зберігання він накопичуйте більше простих цукрів і втрачає більшість своїх корисних речовин. Інша справа з молодою картоплею, але зараз поки не сезон. Зелень на суп краще додайте безпосередньо перед подачею на стіл, щоб зберегти всі її корисні властивості.

Вечеря

І нарешті, вечеря. Вечеряє Настя двічі. "І перший з них — у той час, коли багато хто ще тільки обідають, а на карантині може тільки снідають — в 16:00", — жартує Настя.

Вечері, як і обід, що складається з білка, гарніру і овочів. ⠀

"Другий раз я вечеряю в 19:00 і це завжди 150 г сиру жирністю 5% + чашка чорного чаю", — пише Каменських. ⠀

До речі, з приводу рідин. Протягом дня я дозволяю собі одну чашку чаю і одну чашку кави з рослинним (мигдальним або кокосовим) молоком. В інший час п'ю чисту воду, 2-3 л за день.

За 20 хвилин перед кожним прийомом їжі випиваю склянку води. Саму їжу не запиваю, щоб не збільшувати загальний обсяг їжі в шлунку і не розбавляти шлунковий сік.

І так як у мене 5-разове повноцінне харчування і я відмінно вкладаюся в добову норму кбжу, перекусів в моєму раціоні немає.

Нагадаємо, раніше Каменських зізналася, як змінилися її форми на карантині.