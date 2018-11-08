Постраждалий в ДТП актор "Дизель Шоу" записав відеозвернення

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Єгор Крутоголов подякував усім за підтримку

Один з учасників "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, який постраждав у ДТП, що забрала життя Марини Поплавської, записав відеозвернення до шанувальників. Ролик був опублікований в Instagram-акаунті "Дизель Студіо".

"Всіх цікавить здоров'я акторів "Дизель шоу", наш Єгор Крутоголов всіляко намагається відновитися, щоб скоріше повернутися на сцену. Ви навіть не уявляєте, як йому в цьому допомагає ваша підтримка. Вона дає йому багато додаткових сил і стимулів. Дивіться самі", - повідомляється під відео.

Скріншот поста (instagram.com/dizelstudio)

У ролику Єгор подякував всім шанувальникам за підтримку.

"Друзі, ще раз хочу подякувати всім за підтримку. Саме завдяки вашим старанням ми видужуємо. Все буде кльово. Ще раз спасибі", — сказав Крутоголов.

Користувачі мережі засипали актора побажаннями якнайшвидшого одужання і повернення на сцену.

"У нас вся родина вас просто обожнює. Ви всі такі веселі і позитивні. Ми хочемо, щоб ви швидше прийшли в норму", "Сил вам і якнайшвидшого одужання. І щоб ми вас скоріше побачили на екранах наших", "Дай Бог вам усім здоров'я. Видужуйте і виходьте швидше на сцену", "Удачі вам всім ,Дизель Шоу ми з вами..." - пишуть підписники в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/dizelstudio)

Нагадаємо, 20 жовтня під Києвом сталося ДТП, в якому зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.

Як повідомлялося, нещодавно учасники "Дизель Шоу" показали своїм фанатам міні-фільм, присвячений загиблої в ДТП актриси Марини Поплавської. У цій стрічці показано ексклюзивні кадри інтерв'ю, фото та відео, які раніше не публікувалися.

До речі, була названа дата повернення артистів "Дизель шоу" на сцену.

Відео: РБК-Україна