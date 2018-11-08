Пострадавший в ДТП актер "Дизель Шоу" записал видеообращение

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Егор Крутоголов поблагодарил всех за поддержку

Один из участников "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в ДТП, унесшем жизнь Марины Поплавской, записал видеообращение к поклонникам. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте "Дизель Студио".

"Всех интересует здоровье актеров "Дизель шоу", наш Егор Крутоголов всячески старается восстановиться, чтобы поскорее вернуться на сцену. Вы даже не представляете, как ему в этом помогает ваша поддержка. Она дает ему много дополнительных сил и стимулов. Смотрите сами", - сообщается под видео.

Скриншот поста (instagram.com/dizelstudio)

В ролике Егор поблагодарил всех поклонников за поддержку.

"Друзья, еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку. Именно благодаря вашим стараниям мы выздоравливаем. Все будет клево. Еще раз спасибо", — сказал Крутоголов.

Пользователи сети засыпали актера пожеланиями скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

"У нас вся семья вас просто обожает. Вы все такие весёлые и позитивные. Мы хотим чтоб вы побыстрее пришли в норму", "Сил вам и скорейшего выздоровления. И чтоб мы вас поскорее увидели на экранах наших", "Дай Бог вам всем здоровья. Выздоравливайте и выходите поскорее на сцену", "Удачи вам всем ,Дизель Шоу мы с вами..." - пишут подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/dizelstudio)

Напомним, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.

Как сообщалось, недавно участники "Дизель Шоу" показали своим фанатам мини-фильм, посвященный погибшей в ДТП актрисе Марине Поплавской. В этой ленте показаны эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались.

Кстати, была названа дата возвращения артистов "Дизель шоу" на сцену.

Видео: РБК-Украина