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ДТП с актерами "Дизель шоу": про Марину Поплавскую сняли мини-фильм (видео)

Lite » Звезды 28.10.2018 - 17:55

Видео: мини-фильм про Марину Поплавскую (Youtube-канал/Дизель Студио)

Организаторы "Дизель шоу" показали своим фанатам мини-фильм, посвященный погибшей в ДТП актрисе Марине Поплавской. Соответствующий пост они разместили на своей странице в Youtube.

"В этом фильме мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались", - говорится в сообщении.

ДТП с актерами &quot;Дизель шоу&quot;: про Марину Поплавскую сняли мини-фильм (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Дизель Студио)

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах даются ответы на вопросы, о чем Поплавская мечтала в детстве, какой была семьи актрисы, а также что для нее значил КВН и "Дизель шоу".

Также в ленте можно заметить большое количество фотоснимков с Поплавской, а именно с ее детства и юности.

ДТП с актерами &quot;Дизель шоу&quot;: про Марину Поплавскую сняли мини-фильм (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Дизель Студио)

Напомним, что на днях актриса "Дизель Шоу" растрогала воспоминаниями о Марине Поплавской.

Ранее мы сообщали о том, что актеры "Дизель Студио", которые пострадали в страшной аварии на трассе Львов-Киев 20 октября, в течении ближайших нескольких месяцев будут находится на реабилитации. Всех артистов уже выписали из больницы домой, но медики сообщили, что на их восстановление понадобится от двух до четырех месяцев. У артистов множественные переломы конечностей и сильные ушибы.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Марина ПоплавскаяДизель шоу
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