Названа дата возвращения артистов "Дизель шоу" на сцену

Фото: Дизель шоу (facebook.com/dizelshow)

Сейчас артисты юмористического проекта проходят реабилитацию после страшного ДТП. Выступления временно отменили

Недавно стала известна информация о том, когда актеры юмористического проекта "Дизель шоу", пострадавшие в трагической аварии 20 октября, возобновят свои выступления. Первые выступления запланированы на январь 2019-го года. Об этом сообщает lemonade.style со ссылкой на информацию от артистов творческого коллектива.

По имеющимся данным, Яна Глущенко вместе с Егором Кругловым проходят реабилитацию в домашних условиях после ДТП. Остальные актеры "Дизель шоу" также восстанавливаются после попадания в аварию.

Ранее все концерты коллектива, запланированные на ближайшее время, отменили. Тем не мене, в студии уверяют, что приобретенные билеты будут действительны, и зрители все же смогут попасть на выступление любимых актеров. Первое выступление “Дизель Шоу” после вынужденного перерыва запланировано на 31 января 2019 года.

Напомним, Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе. Понемногу поправляется, но также все еще ходит в гипсе Максим Нелипа.

Видео: РБК-Украина