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В постели и не только: Холостяк 9 показал личные фото с любимой и удивил откровениями

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.10.2019 - 13:25
В постели и не только: Холостяк 9 показал личные фото с любимой и удивил откровениями
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Никита рассказала, что в нем раздражает Дашу

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова любят проводить насыщенный досуг – парочка не скучает не только в компании друзей, но и оставшись наедине. Хоть сейчас влюбленные проводят время врозь – девушка отправилась на отдых в Италию, а ее возлюбленный усиленно трудится в Киеве- они не упускают возможность продемонстрировать нежное отношение друг к другу. Так, экс-холостяк опублковал в instagram серию снимков, на которых запечатлен вместе с Дашей в домашней обстановке.

Пара кушает снеки и вместе смотрит фильмы, сидя на уютном диване, позирует в постели и даже в ванной.

Никита поделился откровениями о своих недостатках, которые раздражают его избранницу, а также рассекретил любимый сериал.

В постели и не только: Холостяк 9 показал личные фото с любимой и удивил откровениями

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

"Вы видели как начинались наши с Дашей отношения на проекте, и, кажется, знаете о нас все. Практически все. В быту всякое бывает, и недавно Даша решила рассказать, что ее во мне бесит. Она права, когда я прихожу, разбрасываю обувь и носки. Но это только потому, что мне не терпится забежать домой и сразу обнять ее. Еще под утро я перетягиваю одеяло. Только потому, что всю ночь одеяло было у Даши, она делает это очень ловко и незаметно. А то, что я ем за ноутом... Это бывает так редко. Признайся, обычно ведь мы делаем это вместе. Так наш любимый сериал "Эйфория" становится еще интересней. Мне нравится, что мы говорим о недостатках друг друга", - признался шоумен.

В постели и не только: Холостяк 9 показал личные фото с любимой и удивил откровениями

В постели и не только: Холостяк 9 показал личные фото с любимой и удивил откровениями

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Поклонники пришли в восторг от доверительных отношений, царящих между возлюбленными, и оценили их пару.

  • Вы очень красивая и счастливая пара
  • Какие милые!
  • Красивая папа!
  • Вы такие классные, очень нравится за вами наблюдать
  • Крутые вы
  • Які ви мілашні
  • Классные
  • Счастливые. Вы лучшие!

Скриншот комментариев

Ранее Никита Добрынин и Дарья Квиткова оголились на камеру и похвастались своими татуировками.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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