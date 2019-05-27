"Розіб'є не одне серце": Слава Камінська умилила зворушливим фото дітей

На фото Леонард і Лаура ніжно обіймають один одного
Слава Камінська опублікувала дуже зворушливий кадр зі своїми дітьми. На знімку в обнімку позують син Леонард (3 роки) і дочка Лаура (2 роки). Лаура ніжно обняла брата, при цьому малюки дарують щасливій мамі посмішки. Фото, судячи з усього, зроблено на дитячому майданчику.
Проте примітно інше. Цікаво, що свій пост солістка групи НеАнгели супроводила досить філософським підписом і роздумом на тему сприйняття людьми реальності.
"Зовнішній світ існує, і існує об'єктивна реальність, але, рухаючись по світу, ми постійно несвідомо застосовуємо фільтри і при цьому, не помічаючи, конструюємо свій індивідуальний світ — свій тунель реальності", - пише Камінська.
"Ми ніколи не стикаємося безпосередньо з реальністю як такою, тому що фільтри не дають нам побачити світ таким, який він є. Наші органи почуттів і наш мозок, будова яких ми успадкували від біологічних предків, а також наші переконання і неявні припущення про природу реальності конструюють механізми цих фільтрів", - підсумувала співачка.
При цьому Слава опублікувала відразу дві фотографії своїх дітей у різній обробці instagram-фільтрами.
Діти Слави Камінської – Леонард і Лаура (фото: instagram.com/babaslavka)
Шанувальники Камінської поспішили прокоментувати її новий пост. Частина коментарів відноситься як до теми поста співачки, так і її дітям:
Скріншот: instagram.com/babaslavka
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів зачарувала фото з донечкою - своєю маленькою балериною.
Також до цього Камінська показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка побувала за лаштунками Євробачення 2019.