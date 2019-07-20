Попа як у Кім: Тіна Кароль спокусила мережу розкішним "виглядом ззаду"

Українська поп-діва Тіна Кароль останнім часом дивує фанів – вони вже не знають, чого очікувати від своєї улюблениці, адже фотосети зірки стають все більш відвертими і хвилюючими, чого раніше за нею не помічалося. Артистка із задоволенням позує перед об'єктивом фотографа в кокетливих і ефектних вбраннях, поступово оголяючись все більше і більше. Її апетитні форми і хвилюючі вигини фани вивчили мало не досконало, але не перестають захоплюватися зовнішністю зірки.

Так, на свіжому фото в Instagram Тіна показала "вид ззаду" - вона відображена в коротких білих шортах і топі з боку спини. Фотосет зірки пройшов на пляжі в США, а знімки з цієї ефектної і вельми чуттєвій фотосесії поп-діва вже публікувала раніше, викликаючи незмінне захоплення у інтернет-аудиторії.

На новому колажі Тіна показала свої принади у всій красі – стрункі ноги, апетитні сідниці, тонку талію, розкішні густі локони. Вона сперлася об дерев'яну огорожу і насолоджується морськими пейзажами. Швидше за все, знімок був зроблений біля будиночка рятувальників, адже кадри в цьому ж вбранні з аналогічної локації вже миготіли на сторінці зірки.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники повідомили Тіні, що у них кожен раз перехоплює подих, коли вони бачать подібні відверті фото зі своєю улюбленицею в головній ролі.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Воу, Воу, полегше", "Тіночка, ти ж нас так з розуму зведеш. Скажу прямо - персик заліковий", "Ти так небезпечна і це безумовно", "Тіна, Тіна, Тіна, я обожнюю цю фотосесію", "Ви як завжди прекрасні", "Ух, яка ти солодка. Не зупиняйся", "Ну що тут сказати, просто богиня", "Я вмираю від такої краси", "Тінка, дуже гаряче", "Попа як у Кім", - порівнювали фани.

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль зачарувала зовнішністю без косметики і "нарвалася" на компліменти від шанувальників.

До речі, Тіна Кароль захопила мережу ефектним фото в червоному платті, що підкреслило її струнку фігуру.