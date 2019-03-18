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"Поп як у Наді": Дорофєєва звела мережу з розуму апетитними формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2019 - 08:49
"Поп як у Наді": Дорофєєва звела мережу з розуму апетитними формами
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка змусила шанувальників нудитися в очікуванні

Популярна співачка і учасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно поділилася своїм "чемоданним настроєм" і розповіла про тонкощі життя в дорозі, не перестає радувати шанувальників приємними новинами. Незважаючи на щільний графік, працездатності й енергійності артистки можна позаздрити! Так, вона показала в Instagram вельми пікантне фото в облягаючих спортивних лосинах під час репетиції номера під черговий хіт.

Надя сидить спиною на стільці так, що шанувальники легко можуть оцінити її апетитні і пружні сідниці. На артистці меланжеві лосини, короткий топ з капюшоном і черевики на підборах.

"Вже робимо постановку на нову пісню "Время и стекло". Буде спекотно", - пообіцяла знаменитість.

&quot;Поп як у Наді&quot;: Дорофєєва звела мережу з розуму апетитними формами

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники оцінили по достоїнству "п'яту точку" співачки, а також повідомили, що з нетерпінням чекають виходу нової пісні, смакуючи майбутній хіт. Деякі фани порівняли форми зірки з "попою як у Кім", інші ж запропонували власне визначення – "попа як у Наді".

"Це буде бомбічнои!", "Красива. Чекаємо нову пісню!", "Попа як у Наді", "А попка супер, просто клас!", "Несіть вогнегасник - тут вогонь", "Вмираю від твоєї краси просто!", "Найкрасивіша", "Буде пісня вогонь, я впевнена", - ділилися своїми здогадками фоловери.

Раніше Надя Дорофєєва у відвертому образі від українського бренду повідомила радісні новини.

До слова, Надя Дорофєєва показала довгі ноги і заінтригувала заявою.

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