Драконівський настрій: Дорофєєва у зухвалому вбранні поділилася своєю радістю

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Образ співачки припав до смаку її шанувальникам

Учасниця гурту "Время и стекло", популярна співачка і it-girl Надя Дорофєєва не втомлюється дивувати своїми модними експериментами і перевтіленнями. Так, вона показала, як можна стильно одягнутися, маючи в кишені до 1000 грн, а тепер вирішили здивувати шанувальників, з'явившись на фото в Instagram у об'ємній шкіряній куртці з оригінальним малюнком.

Зірка дивиться в дзеркало заднього виду на фурі з реквізитом, повернувшись спиною до камери. Прихильники легко змогли розглянути на зухвалому вбранні від бренду SCRIPT малюнок у вигляді червоного дракона і ієрогліфи. Сонячна зірка посміхається і посилає поцілунок своєму відображенню.

Співачка не втрималася і поділилися з шанувальниками радісною новиною – всі квитки на найближчі концерти гурту розкуплені і вона у відмінному настрої зібралася їхати в тур.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Твій настрій, коли ти виїжджаєш в тур і всі квитки на найближчі концерти розпродані", - повідомила Дорофєєва.

Шанувальники відзначили, як шикарно виглядає волосся Наді, а також розділили з нею радість від хороших звісток.

"Виглядаєш чудово", "Ти дуже гарна", "Класна куртка", "Тобі так пасує цей колір волосся", "Красивий колір волосся, Надюшка", "Шалено красива!", "Драконівський настрій", "Шикарна", "Красуня, завжди на висоті", "Фото класне", - відзначали фоловери.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва публікувала фото в аналогічному образі, доповнивши зручне вбрання чорними лосинами, толстовкою oversize і масивними кросівками. Зірка заінтригувала підписом, запропонувавши фанам вгадати, де саме вони знімають щось цікаве для своїх шанувальників.

До слова, Надя Дорофєєва поділилася списком улюблених книг, які допомогли їй поглянути на світ іншими очима.