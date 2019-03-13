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"Ноги від вух": стильна Надя Дорофєєва розбурхала загадковою заявою

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2019 - 10:14
"Ноги від вух": стильна Надя Дорофєєва розбурхала загадковою заявою
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала фото в трендовій куртці-шкірянці

Популярна співачка і учасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва, якій чоловік, телеведучий і блогер Володимир Дантес присвятив зворушливі зізнання, показала стильне фото в Instagram і зацікавила шанувальників заявою про загадкову локації нової зйомки.

Артистка позує в чорних лосинах, трендових кросівках, толстовці oversize і шкіряній куртці-косусі з ієрогліфами від бренду SCRIPT.

"Ой, де ми зараз знімаємося... Скоро про все дізнаєтесь", - заінтригувала вона шанувальників заявою.

&quot;Ноги від вух&quot;: стильна Надя Дорофєєва розбурхала загадковою заявою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники стали писати свої припущення, намагаючись вгадати, куди ж "занесло" артистку в цей раз. Багато з них подумали, що кадр зроблений в перерві між зйомками нового кліпу. Особливо уважні навіть зазначили, що співачка виглядає засмаглою. Також шанувальники не упустили можливість похвалити стильний вигляд Наді.

"Крута", "Ноги від вух", "Ти точно на стилі", "Красива", "Ти така засмагла!", "Стильненькая", "Який крутий образ", "Сама топова", "У тебе завжди такі круті образи", "Надя. Дуже стильна і красива!", "Ти кльова", - писали своїй улюблениці коментатори.

В "сторіз" зірка також показала фото зі сторони спини, на якому вона йде уздовж фури з реквізитом, що зазвичай задіяні під час знімального процесу.

&quot;Ноги від вух&quot;: стильна Надя Дорофєєва розбурхала загадковою заявою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва назвала топ улюблених книг, які змінили її погляди на життя.

До слова, Надя Дорофєєва показала як можна модно одягнутися, витративши не більше 1000 грн на обновки.

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