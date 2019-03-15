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Сумую за домівкою і рідним: Надя Дорофєєва поскаржилася на "чемоданне життя"

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2019 - 13:01
Сумую за домівкою і рідним: Надя Дорофєєва поскаржилася на "чемоданне життя"
Надя Дорофєєва

Шанувальники Дорофєєвої підтримали і подякували співачці

Надя Дорофєєва крім зйомок влогів і нових глянцевих фотосесій все ж веде дуже активну гастрольну діяльність. Солістка поп-групи "Время и Стекло" те й діло показує у своєму сторіз в мережі instagram яскраві відео виступів у різних містах України. І якщо часто співачка показує шанувальникам нові образи, ділитися секретами макіяжу і новими обкладинками, то на цей раз Надя Дорофєєва трохи розговорилася і чесно зізналася фанатам в плюсах і мінусах постійного гастрольного життя.

Так, Дорофєєва зазначила, що вся її життя – "на валізах". Співачка навіть ніколи їх не ховає, вони просто стоять в її квартирі і іноді вона навіть спотикається на них. "Тому що не встигаю розібрати", - зізнається Надя.

При цьому у ДоДо величезна колекція валіз – від маленьких до гігантських.

"Вибираю яскраві, вони мене більше радують. Не люблю буденне", - мило зауважує артистка.

Також Надя підкреслює, що більша частина її життя проходить у постійних роз'їздах і гастролях. З мінусів такого життя – співачка сумує за рідними і домівкою. Але при цьому Надя зізнається, що вже не зможе жити по-іншому.

"Приїжджаєш, бачиш в концертних залах ці щасливі обличчя глядачів і все, це любов".

При цьому свій пост Надя проілюструвала символічним фото – сидячи на тих самих валізах. Одягнена співачка дуже звично і комфортно – в джинсах, кросівках і худі з капюшоном.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва розповіла про життя на валізах

І до речі, гурт "Время и Стекло" вирушили з концертом в Одесу.

Шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її новий пост:

  • "Надя стає схожа на ту, якою вона була у 2010 році"
  • "Яка ж красуня"
  • "А ми бачимо вааас - це ЛЮБОВ"
  • "Нааадя, дякую тобі за все"
  • "Спасибі величезне за бомбезний концерт! Ви як завжди найкращі!"
  • "Бажаю більше сил вам і відпочинку в турі!! І сильно чекаю в Миколаєві!"
  • "Це любов теж нас до тебе"
  • "Зате побачила всю Україну і багато інших країн"
  • "Як же приємно чути ці слова від тебе"
  • "Класного вам туру"

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в зухвалому "драконевому" вбранні поділилася своєю радістю.

Також Дорофеева поділилася списком улюблених книг, які допомогли їй поглянути на світ іншими очима.

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