Сумую за домівкою і рідним: Надя Дорофєєва поскаржилася на "чемоданне життя"

Шанувальники Дорофєєвої підтримали і подякували співачці
Надя Дорофєєва крім зйомок влогів і нових глянцевих фотосесій все ж веде дуже активну гастрольну діяльність. Солістка поп-групи "Время и Стекло" те й діло показує у своєму сторіз в мережі instagram яскраві відео виступів у різних містах України. І якщо часто співачка показує шанувальникам нові образи, ділитися секретами макіяжу і новими обкладинками, то на цей раз Надя Дорофєєва трохи розговорилася і чесно зізналася фанатам в плюсах і мінусах постійного гастрольного життя.
Так, Дорофєєва зазначила, що вся її життя – "на валізах". Співачка навіть ніколи їх не ховає, вони просто стоять в її квартирі і іноді вона навіть спотикається на них. "Тому що не встигаю розібрати", - зізнається Надя.
При цьому у ДоДо величезна колекція валіз – від маленьких до гігантських.
"Вибираю яскраві, вони мене більше радують. Не люблю буденне", - мило зауважує артистка.
Також Надя підкреслює, що більша частина її життя проходить у постійних роз'їздах і гастролях. З мінусів такого життя – співачка сумує за рідними і домівкою. Але при цьому Надя зізнається, що вже не зможе жити по-іншому.
"Приїжджаєш, бачиш в концертних залах ці щасливі обличчя глядачів і все, це любов".
При цьому свій пост Надя проілюструвала символічним фото – сидячи на тих самих валізах. Одягнена співачка дуже звично і комфортно – в джинсах, кросівках і худі з капюшоном.
Надя Дорофєєва розповіла про життя на валізах
І до речі, гурт "Время и Стекло" вирушили з концертом в Одесу.
Шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її новий пост:
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в зухвалому "драконевому" вбранні поділилася своєю радістю.
Також Дорофеева поділилася списком улюблених книг, які допомогли їй поглянути на світ іншими очима.