Як сподобатися чоловікові: Анна Сєдокова дала поради дівчатам

Співачка розповіла, що потрібно робити, щоб зачарувати чоловіка
Відома співачка Анна Сєдокова вирішила поділитися зі своїми підписниками в Instagram корисними порадами про стосунки. Вона розповіла, що слід робити, щоб дістати чоловіка, який вам сподобався.
"Коли дівчина хоче отримати чоловіка і налаштована рішуче - її ніщо не зупинить. Мені згадалася історія про Жаклін Ейдс. Дівчина після першого побачення з чоловіком закохалася настільки, що почала тероризувати його повідомленнями і за кілька місяців поправила йому близько 65.000 меседжів! Хлопець настільки злякався, адже там були і погрози, що написав на Жаклін заяву в поліцію. Дівчатка, це поганий приклад, так точно робити не треба", - зазначила артистка.
Що ж потрібно робити, щоб сподобатися чоловікові, і щоб він сам вам писав, вона перерахувала далі.
1. Будь жіночною.
Три параметри, які сигналізують чоловікові про сексуальну привабливість - це доглянута ніжна шкіра, красиве чисте волосся й здорові акуратні нігті. Від себе додала б гарну поставу, легку ходу і посмішку.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
2. У опитуванні, присвяченому питанням привабливості, близько 90% чоловіків зізналися, що віддають перевагу натуральній красі.
Висновок: менше декоративної косметики, більше доглядової.
3. Встановіть візуальний контакт.
Якщо чоловік вже дивиться на вас, то подивіться йому в очі, але на частку секунди. Через деякий час повторіть, додаючи легку посмішку. Є техніка під назвою "Погляд у серце" - по ходу бесіди заглядаєш в одне з очей чоловіка кілька разів, по 5-7 секунд, і вдивлятися в своє відображення.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
4. Міф, що чоловіки віддають перевагу дурним дівчатам - застарів.
Наявність живого розуму, широкого кругозору, прагнення розвиватися і вчитися викликають у них ще більший інтерес. Поряд з розумною і красивою дівчиною чоловік відчуває себе переможцем. Важливо: не пхай свої знання напоказ, щоб не уславитися в його очах зарозумілою або зазнайкою.
5. Моє улюблене! Носіть речі червоного кольору.
Психологи стверджують, що цей колір для чоловіків, як гіпноз, і жінка в червоному - справжній магніт.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, Анна Сєдокова поділилася "літнім" бажанням - співачка зізналася, що дуже хотіла б мати дачу.
Раніше повністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережі. Пікантний знімок викликав бурхливі обговорення шанувальників.
До речі, Анна Сєдокова емоційно висловилася про бодипозитив і любов до свого тіла.