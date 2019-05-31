"Ніколи не догодиш": Анна Сєдокова емоційно висловилася про бодипозитив

Артистка вважає, що люди прекрасні в будь-якому тілі
Анна Сєдокова ніколи не була худенькою, проте завжди пишалася своїми апетитними формами і з задоволенням їх демонструє в мережі, публікуючи фото в купальнику і нижній білизні. У своїй останній публікації співачка порушила важливу для себе тему - а саме бодипозитив і любов до себе і свого тіла.
Вона виклала відвертий уривок зі свого нового кліпу "Санта-Барбара", в якому знялася модель модель plus size і заявила, що повністю підтримує бодипозитив і не любить, коли людей заганяють у рамки.
За словами Анни, вона і сама не раз опинялася під хвилею критики щодо своєї фігури, коли люди писали їй, що вона товста і їй потрібно схуднути. Проте вона впевнена, що всім ніколи не догодиш і головне - подобатися самій собі.
"У моєму новому кліпі #СантаБарбара знімалася шикарна модель plus size Юлія Рибакова. Я абсолютно й обома руками ЗА бодипозитив і таких, абсолютно різних моделей, які кажуть, що ми прекрасні в будь-якому тілі, в будь-якому розмірі сукні, а не тільки в XS, і якщо тобі комфортно, то навіщо йти на поводу у суспільства?! Хоча згодна, зараз занадто багато негативу на тих дівчат, хто не вписується в "стандарти", я й сама часто опиняюся під ударом. А чи є вони взагалі? І хто їх придумав? Мені здається, що наш сучасний світ ідеальний хоча б тим, що дає кожному бути собою. А тим, хто вічно незадоволений, ти ніколи не догодиш. Для них ти завжди будеш занадто висока, занадто низька, занадто велика, занадто худа, завжди ЗАНАДТО. Просто подивися на себе в дзеркало і подумай, якою ТИ хочеш бути, адже це тільки ТВОЄ життя.
Відео: (instagram.com/annaupgraded)
Поділіться в коментарях, як ви вважаєте, всі моделі мають бути стандартними, або, разом зі мною і смачним тістечком ви згодні, що дівчата прекрасні в будь-якому тілі, якщо вони люблять себе і їм в ньому комфортно?" - емоційно поділилася Сєдокова.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фолловери знаменитості активно діляться своєю думкою в коментарях, а також запевняють, що вона прекрасна і у неї відмінна фігура.
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)
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