Допоможе схуднути і зняти стрес: Маша Єфросиніна показала ефективну вправу

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла, як привести себе в форму після свят

Травневі свята скоро підійдуть до кінця і багато задумаються, як би позбутися від зайвого, що осіло на талії та боках і під час великодніх свят. Маша Єфросиніна вирішила поділитися своїм способом - телеведуча показала ефективну вправу з пілатесу, яка допоможе не тільки схуднути, а ще й зняти стрес. Відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У ролику вона в спортивному топі і лосинах робить вправи на баланс і розтяжку, використовуючи при цьому турнік і фітбол.

Маша також пояснила, чому вона віддає перевагу саме цьому виду фізичного навантаження. На думку артистки, фітнес повинен не тільки зміцнювати тіло, а й приносити задоволення.

"Зараз всі невпинно шукають ефективні засоби від стресу і глушать заспокійливі пігулки! У пошуках ідеальної фігури, тягають залізо і бігають до розкришених колін! І мало хто вірить, що наше власне тіло зберігає в собі потужний ресурс для вирішення багатьох проблем - для досягнення психологічного балансу необхідно вміти привести у фізичний баланс свій внутрішній корсет; з допомогою вправ на балансування і з розтяжкою можна таааак пропекти свої м'язи, що всі великодні паски та копченості згорять, не встигнувши осісти на боках!!! А головне, заняття собою мало не вимотувати, а приносити задоволення", - написала Єфросиніна

Відео: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"У кожного свій спосіб", - прокоментувала відома українська співачка Оля Полякова, яка також може похвалитися витонченою фігурою.

Користувачі мережі подякували ведучій за пораду і захоплювалися її стрункою фігурою.

"Дуже круто! Вперше бачу таке обладнання, треба буде спробувати! сама дуже люблю пілатес і фанатію від йоги"

"Ви така струнка, як осика"

"Машенька, 100% вірно! Тільки задоволення в заняттях призводить до гармонії"

"Нічого собі!!! красуня!! молодець!!!"

"Вау! Вау! Вау! Як красиво!"

"Маша! Ви Супер!"

"Маша, Ви королева"

"Уау це так естетично красиво виглядає! Це якесь спеціальне приспосіблення? Має назву?"

"Новий досвід у спортивних вправах — це завжди дуже круто! Обов'язково спробуємо те, що Ви описали, Маша!"

"Яка грація"

"Заворожує ваше володіння тілом!"

"Тоненька тростиночка Маша - ви мотивашка"

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розчулила мережу забавним відео з сином.

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