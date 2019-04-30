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Допоможе схуднути і зняти стрес: Маша Єфросиніна показала ефективну вправу

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.04.2019 - 08:53
Допоможе схуднути і зняти стрес: Маша Єфросиніна показала ефективну вправу
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла, як привести себе в форму після свят

Травневі свята скоро підійдуть до кінця і багато задумаються, як би позбутися від зайвого, що осіло на талії та боках і під час великодніх свят. Маша Єфросиніна вирішила поділитися своїм способом - телеведуча показала ефективну вправу з пілатесу, яка допоможе не тільки схуднути, а ще й зняти стрес. Відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У ролику вона в спортивному топі і лосинах робить вправи на баланс і розтяжку, використовуючи при цьому турнік і фітбол.

Маша також пояснила, чому вона віддає перевагу саме цьому виду фізичного навантаження. На думку артистки, фітнес повинен не тільки зміцнювати тіло, а й приносити задоволення.

"Зараз всі невпинно шукають ефективні засоби від стресу і глушать заспокійливі пігулки! У пошуках ідеальної фігури, тягають залізо і бігають до розкришених колін! І мало хто вірить, що наше власне тіло зберігає в собі потужний ресурс для вирішення багатьох проблем - для досягнення психологічного балансу необхідно вміти привести у фізичний баланс свій внутрішній корсет; з допомогою вправ на балансування і з розтяжкою можна таааак пропекти свої м'язи, що всі великодні паски та копченості згорять, не встигнувши осісти на боках!!! А головне, заняття собою мало не вимотувати, а приносити задоволення", - написала Єфросиніна

Відео: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"У кожного свій спосіб", - прокоментувала відома українська співачка Оля Полякова, яка також може похвалитися витонченою фігурою.

Користувачі мережі подякували ведучій за пораду і захоплювалися її стрункою фігурою.

  • "Дуже круто! Вперше бачу таке обладнання, треба буде спробувати! сама дуже люблю пілатес і фанатію від йоги"
  • "Ви така струнка, як осика"
  • "Машенька, 100% вірно! Тільки задоволення в заняттях призводить до гармонії"
  • "Нічого собі!!! красуня!! молодець!!!"
  • "Вау! Вау! Вау! Як красиво!"
  • "Маша! Ви Супер!"
  • "Маша, Ви королева"
  • "Уау це так естетично красиво виглядає! Це якесь спеціальне приспосіблення? Має назву?"
  • "Новий досвід у спортивних вправах — це завжди дуже круто! Обов'язково спробуємо те, що Ви описали, Маша!"
  • "Яка грація"
  • "Заворожує ваше володіння тілом!"
  • "Тоненька тростиночка Маша - ви мотивашка"

Допоможе схуднути і зняти стрес: Маша Єфросиніна показала ефективну вправу

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розчулила мережу забавним відео з сином.

До речі, Аніта Луценко показала просту вправу від болю в спині.

Ми також писали, що Аніта Луценко дала поради, як зробити живіт плоским. Вона зазначила, що в даному питанні важливий комплексний підхід.

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