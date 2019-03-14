Володимир Остапчук назвав топ-5 найкрасивіших і фотогенічних місць України - відзначаємо на карті!

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий "Інспектор. Міста" знає толк в подорожах по рідній країні

Ще зовсім трохи і відкриється сезон відпусток і міні-подорожей на вікенд – потрібно тільки почекати, щоб стало тепліше і більш затишно. У будь-якому випадку багато хто вже зараз підбирають варіанти – куди б поїхати на довгоочікуваний відпочинок. При цьому іменитий український телеведучий Володимир Остапчук настійно радить вивчати куточки рідної країни. До того, як у ведучого популярного проекту "Інспектор. Міста" у Володимира є багатий досвід в цьому питанні.

Так, український ведучий Володимир Остапчук поділився з LITE своїм топ-5 найкрасивіших і фотогенічних місць України. Беріть на замітку і швидше відзначайте на своїй карті подорожей нові місця!

№1 Умань

Так, я пишаюся своїм рідним містом. Тим, що там навчався, і познайомився з дружиною. Але там дійсно колоритне місце. Спочатку робіть фото в Софіївці: біля фонтану "змія", або біля водоспаду (наш весільний фотоальбом). Не частіть, залиште місце для "єврейського кварталу". Синагога, написи на івриті, хасиди та дух Ізраїлю – і це в центрі України! До речі, якщо не знайдете, де зупинитися, пишіть - заночуєте у моєї мами))

№2 Ужгород

І взагалі все Закарпаття. Це цілий "банош культур", слів, запахів, архітектури. Їхати краще на поїзді. О 6 ранку попросіть провідника сказати, де перевал і побачите таку красу Карпат!! Не треба побитих замків і національної кухні: фоткайтесь в термах комплексу "Золота гора" і виноробнях Берегово.

№3 Яремче

Саме Весільне місце (вже повірте людині, яка там працює по 10 разів за сезон) – це Яремче. Красиво скрізь, головне час: світанок або захід, м'яке світло і силуетні фото – кайф.

№4 Дністровський каньйон

Краса просто божевільна. Особливо – Заліщики. Готуйтеся лізти під гору і знімати панорамні фото. Скелі, вода, вигини річки – прямо Італія, а не Тернопільська область)

№5 Острів Джарилгач

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Масик не везе на справжні Мальдіви – острів Джарилгач (заповідник), відмінно впорається. Білий пісок, природа, гладь води і ні душі... ну тут я загнув, народу тьма, але якщо ви виберете потрібний ракурс – сміливо підписуйте "на острові крім нас-ні душі. Дякую коханий за Мальдіви"!

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук випустив пародію на кліп, який підірвав інтернет, NK – "Попа як у Кім". Відео набрало більше 500 тисяч переглядів за кілька днів і стало справжнім інтернет-хітом.

До речі, раніше Володимир Остапчук порівняв Україну і Канаду. І зазначив, що "ми рухаємося в правильному напрямку".

Також Володимир Остапчук поскаржився на залежність молоді від соцмереж.

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