Оце форми! Кім Кардашян показала напівоголене тіло в пікантній білизні

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка захопила новим гарячим фото

Кім Кардашьян любить самостійно рекламувати свої бренди. Вона перша приміряє стягуючу білизну, домашні костюми, піжами та інші речі, які випускає її марка Skims. Цього разу 39-річна зірка зупинилася на бежевого відтінку комплекті білизни, який зуміла піднести більш ніж спокусливо.

Кім вибрала білизну тілесного відтінку, а тому створювалося відчуття, що вона і зовсім оголена. Бюстгальтер і трусики з нової колекції підкреслили видатні форми Кім та її тонку талію, зробивши неймовірно привабливою. «Трішки нзапізно, але з Новим роком!», – написала одна з найпопулярніших сестер знаменитого сімейства.

Кім сама рекламує товари свого бренду (фото: instagram.com/kimkardashian)

На Кім миттєво обрушилася хвиля лайків і захоплення від шанувальників з усього світу. Всього за кілька годин вона назбирала понад 3 мільйона сердечок і більше 20 000 коментарів, і ця кількість постійно збільшується. «Королева», «гаряче», «ти неймовірна», – пишуть вони.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

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Нагадаємо, марку стягуючої нижньої білизни, яка пізніше значно розширила свій асортимент, вона створила в минулому році і тут же потрапила в скандал. Справа в тому, що для назви бренду вона вибрала, здавалося б, креативну, але спірну назва – Kimono. Бізнесвумен, яка хотіла зіграти на співзвуччі її імені з цим предметом гардеробу, тут же отримала негатив з боку шанувальників японської культури. Так, численні фолловери, серед яких дослідники, вчителі, викладачі та науковці, а також прості користувачі мережі, поспішили повідомити Кім, що вона образила національну культуру.

Кім любить прості речі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кардашьян на час призупинила свою діяльність, попередньо вибачившись перед усіма. А пізніше повернулася з оновленим брендом і назвою. Зараз всі проблеми позаду, і вона успішно продає речі по всьому світу.