Дуже швидко ростуть: Кім Кардашьян розчулила рідкісним фото молодших дітей

Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка показала нове фото дітей

Кім Кардашьян – мама 4-х дітей, яка присвячує їм максимум часу, в тому числі і на своє сторінці в Instagram. У мікроблозі зірки раз у раз з'являються нові кадри з Норт, яка дивує всіх своїми вбраннями, Сейнта, який нещодавно відзначив свій день народження, а також Чикаго і Псалма, які підкорюють простори мережі своєю милою зовнішністю і поступливим характером. Саме їм і присвятила новий пост Кім.

Чикаго й Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вона показала рідкісний кадр, зроблений кілька місяців тому. Малюк Псалм лежить в колясці, а Чикаго схилилася над ним. Діти одягнені в білі вбрання і виглядають як завжди неймовірно милими. «Знайшла цю стару фотографію в моєму телефоні кілька місяців тому. Вони стають такими великими», – написала розчулена мама під знімком.

Шанувальники Кім приєдналися до Кім, засипавши її коментарями: «Такі милі», «Вони неймовірно гарненькі», «Гарні діти»...

Каньє обожнює дітей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, старших дітей Кім народила сама. А ось при появі на світ молодших пара зверталася до послуг сурогатної матері. До такого рішення вони прийшли через проблеми зі здоров'ям відомої теледиви і бізнесвумен.

Сімейство відоме своєю згуртованістю – зіркові батьки і їх уже досить знамениті діти регулярно здійснюють спільні поїздки, світські виходи і просто обожнють домашні посиденьки. Так, Кім і Каньє часто діляться затишними кадрами, зробленими за спільним дозвіллям з дітьми. До речі, репер Каньє вважається просто ідеальним чоловіком і батьком, який обожнює свою дружину і дітей.