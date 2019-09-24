ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Напівгола в магазині: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в мереживній білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.09.2019 - 21:32
Напівгола в магазині: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в мереживній білизні
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

28-річна модель демонструє нову лінію нижньої білизни

Емілі Ратаковскі – знаменита модель і актриса, яку частіше побачиш роздягненою, ніж одягненою. Тим не менш, інтерес до оголених кадрів знаменитої красуні не згасає. 28-річна бізнесвумен регулярно постить "гарячі" світлини з особистого архіву, а також захоплює шанувальників провокаційними вбраннями для світських подій. Завдяки чому популярність дівчини в мережі тільки зростає. А разом з цим і популярність її особистого бренду одягу Inamorata.

Напівгола в магазині: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в мереживній білизні

Нове фото Емілі (фото: instagram.com/emrata)

На останньому кадрі в своєму мікроблозі Емілі постала як раз в білизні власної марки. Спокусливий мереживний комплект з напівпрозорої чорної тканини ледь прикриває тіло Ратаковскі, демонструючи всі достоїнства фігури. Доповнює картину укладка зі злегка розпатланим волоссям і чуттєвий макіяж. Дівчина стоїть посеред магазину, а на задньому фоні видно охолоджуючі напої. Фотосесія була приурочена до випуску цієї лінії, і Емілі вирішила зайвий раз нагадати шанувальникам, що речі можна придбати на її сайті.

Напівгола в магазині: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в мереживній білизні Емілі Ратаковскі рекламує свій бренд (фото: instagram.com/emrata)

"Так чи інакше, я ніколи не постила цей кадр в білизні з лінії @inamoratawoman! Друзі, ви бажаєте побачити більше таких мереживних сетів від нас? Скажи мені, що ви хочете, і ми зробимо це", – написала Емілі. Багато шанувальників написали, що, зрозуміло, чекають від неї нових сетів і "ще більше тіла".

Напівгола в магазині: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в мереживній білизніЕмілі на заході американського Harper's Bazaar (фото: instagram.com/emrata)

До речі, останнім часом фігура Емілі в мережі почала викликати неоднозначну реакцію. На думку деяких користувачів, Ратаковскі стала занадто худою. Особливо фоловерів жахає її талія. Приводом для занепокоєння вперше постала поява Ратаковскі в яскраво-червоній сукні Zara на вечірці Harper's Bazaar. Так, відтінок, який зазвичай візуально додає кілька кілограмів, на фігурі Емілі позначився прямо протилежно. Вона виглядала такою стрункою, що шанувальники тут же порадили дівчині "більше їсти".

Запали ніч! Топ-3 спокусливих образи від Роузі Хантінгтон-Уайтлі, які зроблять вас зіркою вечора Кравець, Полякова і Кардашьян: ці дівчатка вже популярніше своїх зіркових мам
Новини України модельактрисамода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся