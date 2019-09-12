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Жінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоні

Lite » Мода 12.09.2019 - 22:33
Жінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоні
Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Знаменита модель вийшла в світ у новому сексуальному луці

Емілі Ратаковски не може жити без сексуальних нарядів. Для кожного свого виходу в світ вона намагається підібрати щось екстраординарне. І останній її вихід – ще одне підтвердження. Дівчина приміряла спокусливий наряд в дусі жінки-кішки, як сама вона його охарактеризувала.

Чорний облягаючий комбінезон з широким поясом на талії підкреслив її пишні груди і апетитні форми. Завершили образ високі чоботи з широкими халявами «зміїного» забарвлення на високій шпильці і маленький чорний клатч. Волосся зірки укладене в об'ємну укладку і вільно спадалио з плечей, а макіяж зроблений з акцентом на виразні очі і пухкі губи.

Жінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоніЖінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоніЕмілі Ратаковскі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

Цей наряд – частина рекламної кампанії нової колекції Michael Kors, в ньому вона і вирушила на показ знаменитого американського дизайнера. Варто було дівчині опублікувати кадри з кокетливим підписом «Костюм кішки для Корса», як її мікроблог вибухнув захопленими коментарями. «Найбільш гарненька кішечка в джунглях», «гаряча», «вау», «ти мене вбила» – ці і їм подібні фрази продовжують з'являтися під знімками 28-річної зірки.

Жінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоніЕмілі – справжня спокусниця (фото: instagram.com/emrata)

До речі, колекція, яку представив бренд, була також дуже сексуальною. Подовжені піджаки з підкресленою лінією талії, сукні з великим декольте і жіночним силуетом, квітковий принт, блискітки і хвилясті тканини... Демонструвати її іменитий будинок покликав кращих моделей сучасності. У показі взяли участь Белла і Джіджі Хадід (яка також є обличчям парфуму марки), Кайя Гербер і багато інші.

Жінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоніЖінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоніЖінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоніЖінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоніЗірки показу (фото: instagram.com/michael kors)

Також нещодавно Емілі Ратаковскі з'явилася на світській події в компанії коханого чоловіка. Пара не приховувала почуттів, обнімаючись та позуючи численним фотографам. Одягнена Ратаковскі була як завжди відверто. Вона вибрала чорне плаття з ліфом і відкритим животом, яке доповнила босоніжками на підборах.

Жінка-кішка: Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами в облягаючому комбінезоніЕмілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

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