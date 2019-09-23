Емілі Ратаковскі демонструє наймодніші джинси осені і спокусливу фігуру

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель показав новий стильний образ

Емілі Ратаковски обожнює активно проводити час на природі, а заодно показувати себе у всій красі. Минулої неділі дівчина вирушила в парк разом з коханим чоловіком і псом Коломбо. На прогулянці вона також не упустила можливості продемонструвати стильний образ і свою досконалу фігуру. Використовувала вона одне зі своїх улюблених поєднань – джинси + топ. Але все одно зуміла приємно здивувати.

Новий образ Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Модель обрала цього разу прямі джинси з високою посадкою (така модель цієї осені одна з найбільш трендових), доповнивши їх коричневим ременем. Завершували образ білий кроп-топ з вирізом на спині і довгими зав'язками, білі кеди, маленька сумочка зі зміїним принтом і годинник їй в тон. Волосся Емілі поклала в об'ємну укладку, а макіяж зробила досить виразним. На фото і відео, якими поділилася знаменита красуня, вона просто світиться від щастя.

Емілі на Fashion Media Awards 2019 (фото: instagram.com/emrata)

Шанувальники засипали її запитаннями, де можна придбати такі речі. А також компліментами: адже виглядає Емілі стильно і сексуально. У сториз вона підігріла інтерес публіки, показавши себе в ліжку і написавши: «Гаряча та втомлена».

Емілі – справжня бізнес-вумен (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, Емілі обожнює спокусливе вбрання і часто використовує перевірені «методи» і поєднання, щоб вигідно представити своє досконале тіло. Іноді одиницями її образів стають речі з власної колекції нижньої білизни, купальників і одягу для дому Inamorata. Приміром, на церемонію Fashion Media Awards 2019 вона прийшла у брючному костюмі, який доповнила білим бікіні. До речі, в цьому році вона отримала нагороду як найуспішніший підприємець. Бренд Емілі розвивається так стрімко і настільки популярний, що цьому дивуються і захоплюються навіть досвідчені майстри бізнесу.