ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Емілі Ратаковскі демонструє наймодніші джинси осені і спокусливу фігуру

Lite » Мода 23.09.2019 - 22:34
Емілі Ратаковскі демонструє наймодніші джинси осені і спокусливу фігуру
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель показав новий стильний образ

Емілі Ратаковски обожнює активно проводити час на природі, а заодно показувати себе у всій красі. Минулої неділі дівчина вирушила в парк разом з коханим чоловіком і псом Коломбо. На прогулянці вона також не упустила можливості продемонструвати стильний образ і свою досконалу фігуру. Використовувала вона одне зі своїх улюблених поєднань – джинси + топ. Але все одно зуміла приємно здивувати.

Емілі Ратаковскі демонструє наймодніші джинси осені і спокусливу фігуру

Новий образ Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Модель обрала цього разу прямі джинси з високою посадкою (така модель цієї осені одна з найбільш трендових), доповнивши їх коричневим ременем. Завершували образ білий кроп-топ з вирізом на спині і довгими зав'язками, білі кеди, маленька сумочка зі зміїним принтом і годинник їй в тон. Волосся Емілі поклала в об'ємну укладку, а макіяж зробила досить виразним. На фото і відео, якими поділилася знаменита красуня, вона просто світиться від щастя.

Емілі Ратаковскі демонструє наймодніші джинси осені і спокусливу фігуру

Емілі на Fashion Media Awards 2019 (фото: instagram.com/emrata)

Шанувальники засипали її запитаннями, де можна придбати такі речі. А також компліментами: адже виглядає Емілі стильно і сексуально. У сториз вона підігріла інтерес публіки, показавши себе в ліжку і написавши: «Гаряча та втомлена».

Емілі Ратаковскі демонструє наймодніші джинси осені і спокусливу фігуруЕмілі – справжня бізнес-вумен (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, Емілі обожнює спокусливе вбрання і часто використовує перевірені «методи» і поєднання, щоб вигідно представити своє досконале тіло. Іноді одиницями її образів стають речі з власної колекції нижньої білизни, купальників і одягу для дому Inamorata. Приміром, на церемонію Fashion Media Awards 2019 вона прийшла у брючному костюмі, який доповнила білим бікіні. До речі, в цьому році вона отримала нагороду як найуспішніший підприємець. Бренд Емілі розвивається так стрімко і настільки популярний, що цьому дивуються і захоплюються навіть досвідчені майстри бізнесу.

Дика кішечка: Кайлі Дженнер показала сексуальну фігуру у вбранні з хижим принтом Кейт Міддлтон, Белла Хадід, Кендалл Дженнер і інші знаменитості, які приміряли головний hair-тренд осені
Новини України актрисамодамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся