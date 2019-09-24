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Полуголая в магазине: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в кружевном белье

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.09.2019 - 21:32
Полуголая в магазине: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в кружевном белье
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

28-летняя модель демонстрирует новую линию нижнего белья

Эмили Ратаковски – знаменитая модель и актриса, которую чаще увидишь раздетой, чем одетой. Тем не менее, интерес к обнаженным кадрам знаменитой красавицы не угасает. 28-летняя бизнесвумен регулярно постит "горячие" снимки из личного архива, а также восхищает поклонников провокационными нарядами для светских событий. Благодаря чему популярность девушки в сети только растет. А вместе с этим и популярность ее личного бренда одежды Inamorata.

Полуголая в магазине: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в кружевном белье

Новое фото Эмили (фото: instagram.com/emrata)

На последнем кадре в своем микроблоге Эмили предстала как раз в белье собственной марки. Соблазнительный кружевной комплект из полупрозрачной черной ткани едва прикрывает тело Ратаковски, демонстрируя все достоинства фигуры. Дополняет картину укладка со слегка растрепанными волосами и чувственный макияж. Девушка стоит посреди магазина, а на заднем фоне видны охлаждающие напитки. Фотосессия была приурочена к выпуску данной линии, и Эмили решила лишний раз напомнить поклонникам, что вещи можно приобрести на ее сайте.

Полуголая в магазине: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в кружевном белье Эмили Ратаковски рекламирует свой бренд (фото: instagram.com/emrata)

"Так или иначе, я никогда не постила этот кадр в белье из линии @inamoratawoman! Ребята, вы хотите увидеть больше таких кружевных сетов от нас? Скажи мне, что вы хотите, и мы сделаем это", – написала Эмили. Многие поклонники написали, что, разумеется, ждут от нее новых сетов и "еще больше тела".

Полуголая в магазине: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в кружевном бельеЭмили на мероприятии американского Harper’s Bazaar (фото: instagram.com/emrata)

К слову, в последнее время фигура Эмили в сети начала вызывать неоднозначную реакцию. По мнению некоторых пользователей, Ратаковски стала слишком худой. Особенно фолловеров ужасает ее талия. Поводом для беспокойства впервые стало появлении Ратаковски в ярко-красном платье Zara на вечеринке Harper's Bazaar. Так, оттенок, который обычно зрительно может придать пару килограммов, на фигуре Эмили сказался прямо противоположно. Она выглядела такой стройной, что поклонники тут же посоветовали девушке "больше есть".

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