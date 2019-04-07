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Схудлий Потап показав, з ким проводить свої вихідні

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2019 - 16:27
Схудлий Потап показав, з ким проводить свої вихідні
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Продюсер порадував шанувальників зовнішнім виглядом

Популярний репер та продюсер Потап скористався чудовою погодою і вирішив провести вихідні з користю. Він опублікував в Instagram кадри разом з сином, з яким активно проводить час на вулиці. Так, 10-річний Андрій встиг зіграти під чуйним керівництвом батька в баскетбол, а також покататися на картингах.

Потап розмістив фото в стильному образі, розбавивши свій чорний тотал лук курткою з оригінальним оформленням. Також підписники репера відзначили, що він неабияк збавив у вазі.

"Модний такий", "Схуд", "Круто схуд!", "Потап вам дуже йде такий стиль! Чому на Голосі постійно в такому балахонистому одязі?", "Схуд, красунчик", "Ви дуже стали стрункішими", "Круто схуд!" - відзначали наглядові коментатори.

Схудлий Потап показав, з ким проводить свої вихідні

 Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

У сторіз Потап опублікував фотозвіт про свої вихідні. Так, в суботу він "відірвався" з сином на спортивному майданчику. Андрій грав у баскетбол і навіть зумів закинути м'яч у кільце, після чого отримав схвалення "зіркового" тата: "Добре!"

Схудлий Потап показав, з ким проводить свої вихідні

Фото: Потап з сином Андеем (Instagram.com/realpotap)

У неділю репер також вважав за краще провести час з хлопчиком. Андрій одягнув спеціальний костюм і безстрашно пішов кататися на картингах, з легкістю долаючи перешкоди на трасі. А після цього батько і син відправилися в кіно.

 

Фото: (Instagram.com/realpotap)

До речі, в суботу, 6 квітня Потап разом з Настею Каменських та їх тренером Андрієм Хомицьким показав чудові спортивні результати і отримав похвалу від коуча. Швидше за все, артисти взяла участь у масштабному київському марафоні, що проходив у цей день в столиці.

Раніше Потап вже публікував фото, на якому позує в стильному образі і виглядає помітно схудлим. Шанувальники припустили, що позитивний ефект на репера має почуття закоханості.

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