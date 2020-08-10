Повністю оголена Надя Дорофєєва підірвала мережу пікантним фото на травичці

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала, як сильно вона любить літо

Надя Дорофєєва нерідко балує своїх шанувальників ефектними літніми кадрами в стильних луках або купальнику, однак новий кадр в її Instagram вийшов по-справжньому гарячим і провокаційним. 30-річна артистка поки що уникає зарубіжних подорожей і проводить літо у своєму заміському будинку, де у них з чоловіком Володимиром Дантесом є і басейн.

На знімку Надя постала повністю оголеною - вона лежить на зеленому газоні на животі, демонструючи свою фантастичну фігуру. Пружні сідниці співачка прикрила джинсовими шортами, а волосся залишила розпущеним. На задньому плані можна розглянути басейн.

"Це я так сильно люблю літо", — підписала пікантний кадр Дорофєєва.

Оголена Надя Дорофєєва відпочила на галявині (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери Наді не стали скупитися на компліменти, а Потап не втримався від жарту.

"Не доповзла", - написав продюсер, натякаючи на басейн.

Вау я теж так люблю літо

Кайф мала

Воно видно,ближче до сонечка

Шорти треба було теж прибрати

Ти чистий секс

спина думаю вже загоріла

Шортики на фото зайві

Я після 5 шийка пляшки )

Наїлася і спить

Коли сильно багато випила

Скріншот коментарів

Нагадаємо,що раніше Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність та відходу у зв'язку з цим з групи "Время и стекло". Відповідь порадувала багатьох шанувальників співачки.

Ми також писали, що струнка Надя Дорофєєва в крихітному бікіні викликала фурор точеними формами.