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Повністю оголена Надя Дорофєєва підірвала мережу пікантним фото на травичці

Понеділок 10 серпня 2020 10:37
Повністю оголена Надя Дорофєєва підірвала мережу пікантним фото на травичці
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Співачка показала, як сильно вона любить літо

Надя Дорофєєва нерідко балує своїх шанувальників ефектними літніми кадрами в стильних луках або купальнику, однак новий кадр в її Instagram вийшов по-справжньому гарячим і провокаційним. 30-річна артистка поки що уникає зарубіжних подорожей і проводить літо у своєму заміському будинку, де у них з чоловіком Володимиром Дантесом є і басейн.

На знімку Надя постала повністю оголеною - вона лежить на зеленому газоні на животі, демонструючи свою фантастичну фігуру. Пружні сідниці співачка прикрила джинсовими шортами, а волосся залишила розпущеним. На задньому плані можна розглянути басейн.

"Це я так сильно люблю літо", — підписала пікантний кадр Дорофєєва.

Повністю оголена Надя Дорофєєва підірвала мережу пікантним фото на травичці

Оголена Надя Дорофєєва відпочила на галявині (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери Наді не стали скупитися на компліменти, а Потап не втримався від жарту.

"Не доповзла", - написав продюсер, натякаючи на басейн.

  • Вау я теж так люблю літо
  • Кайф мала
  • Воно видно,ближче до сонечка
  • Шорти треба було теж прибрати
  • Ти чистий секс
  • спина думаю вже загоріла
  • Шортики на фото зайві
  • Я після 5 шийка пляшки )
  • Наїлася і спить
  • Коли сильно багато випила

Повністю оголена Надя Дорофєєва підірвала мережу пікантним фото на травичці

Скріншот коментарів

Нагадаємо,що раніше Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність та відходу у зв'язку з цим з групи "Время и стекло". Відповідь порадувала багатьох шанувальників співачки.

Ми також писали, що струнка Надя Дорофєєва в крихітному бікіні викликала фурор точеними формами.

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