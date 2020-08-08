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Просто шик: струнка Надя Дорофєєва в крихітному бікіні викликала фурор точеними формами

Субота 08 серпня 2020 12:45
Просто шик: струнка Надя Дорофєєва в крихітному бікіні викликала фурор точеними формами
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Співачка показала гарячий образ в басейні

Надя Дорофєєва – володарка витонченої стрункої фігури. Її форми захоплюють шанувальників, а от сама дівчина зізнається, що поправилася під времясамоизоляции і це пішло їй тільки на користь, адже набрати вагу артистці не так легко. На літніх знімках Надя демонструє осину талію і плоский животик, а її витончені форми стають предметів захоплень інтернет-аудиторії. На новому чорно-білому кадрі співачка з'явилася в бікіні.

Судячи по локації, Надя пішла плавати в критий басейн. Кадр зроблений ніби випадково: дівчина відображена в бікіні з плавками на зав'язках, з її рук стікає вода, а сама співачка дивиться вниз. При цьому варто сказати не тільки про витонченої фігури зірки. Але і її ефектному макіяжі з акуратними рівними стрілками. Волосся Надя зібрала в недбалий пучок.

Співачка вирішила залишити фото без підпису, давши шанувальникам можливість самим проявити фантазію і дозволила обдарувати себе компліментами.

З яскравим макіяжем і в капелюшку: Надя Дорофєєва показала, як ніжиться на сонці

  • Талія!
  • Красуня
  • Купальник бомба
  • Ти просто супер
  • Неземна
  • Круть
  • Вогонь
  • Це просто шик
  • Бомба
  • Ох ці кубики

Скріншот комментриев

Нагадаємо,що раніше Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність та догляду у зв'язку з цим з групи "Время и стекло". Відповідь порадувала багатьох шанувальників співачки.

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Новини України Надя Дорофеєва
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