Просто шик: струнка Надя Дорофєєва в крихітному бікіні викликала фурор точеними формами

Співачка показала гарячий образ в басейні
Надя Дорофєєва – володарка витонченої стрункої фігури. Її форми захоплюють шанувальників, а от сама дівчина зізнається, що поправилася під времясамоизоляции і це пішло їй тільки на користь, адже набрати вагу артистці не так легко. На літніх знімках Надя демонструє осину талію і плоский животик, а її витончені форми стають предметів захоплень інтернет-аудиторії. На новому чорно-білому кадрі співачка з'явилася в бікіні.
Судячи по локації, Надя пішла плавати в критий басейн. Кадр зроблений ніби випадково: дівчина відображена в бікіні з плавками на зав'язках, з її рук стікає вода, а сама співачка дивиться вниз. При цьому варто сказати не тільки про витонченої фігури зірки. Але і її ефектному макіяжі з акуратними рівними стрілками. Волосся Надя зібрала в недбалий пучок.
Співачка вирішила залишити фото без підпису, давши шанувальникам можливість самим проявити фантазію і дозволила обдарувати себе компліментами.
З яскравим макіяжем і в капелюшку: Надя Дорофєєва показала, як ніжиться на сонці
Скріншот комментриев
Нагадаємо,що раніше Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність та догляду у зв'язку з цим з групи "Время и стекло". Відповідь порадувала багатьох шанувальників співачки.