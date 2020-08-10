Полностью обнаженная Надя Дорофеева взорвала сеть пикантным фото на травке

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала, как сильно она любит лето

Надя Дорофеева нередко балует своих поклонников эффектными летними кадрами в стильных луках или купальнике, однако новый кадр в ее Instagram вышел по-настоящему горячим и провокационным. 30-летняя артистка пока что избегает зарубежных путешествий и проводит лето в своем загородном доме, где у них с мужем Владимиром Дантесом есть и бассейн.

На снимке Надя предстала полностью обнаженной - она лежит на зеленом газоне на животе, демонстрируя свою фантастическую фигуру. Упругие ягодицы певица прикрыла джинсовыми шортами, а волосы оставила распущенными. На заднем плане можно рассмотреть бассейн.

"Это я так сильно люблю лето", — подписала пикантный кадр Дорофеева.

Обнаженная Надя Дорофеева отдохнула на лужайке (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловеры Нади не стали скупиться на комплименты, а Потап не удержался от шутки.

"Не доползла", - написал продюсер, намекая на бассейн.

Вау я тоже так люблю лето

Кайф малая

ОНо видно,к солнышку поближе

Шорты надо было тоже убрать

Ты чистый секс

спина думаю вже загоріла

Шортики на фото лишние

Я после 5 бутылки шейка )

Наелась и спит

Когда сильно много выпила

Скриншот комментариев

Напомним,что ранее Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности и уходе в связи с этим из группы "Время и стекло". Ответ порадовал многих поклонников певицы.

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