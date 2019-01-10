"Схудла на 10 кг": дружина Тищенко поділилася яскравими фото з Таїланду

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Зоряне сімейство насолоджується відпочинком на березі океану

Дружина відомого українського ресторатора і телеведучого Миколи Тищенка Алла Барановська, яке викликала бурхливі обговорення в мережі своїм відвертим новорічним вбранням, поділилася з шанувальниками барвистими фото з сімейного відпочинку в Таїланді. Зіркова пара разом з маленьким сином зняла віллу біля океану і насолоджується розкішною природою і погодою райського містечка.

На своїй сторінці в Instagram Алла, яка напередодні поїздки примудрилася захворіти, показала, як проходить відпустку і розповіла про своє самопочуття.

"З того моменту як ми зайшли в перший літак сталося стільки подій, що я вирішила залишити всі нюанси поза мережею. Три дні трешу. Іноді мені здається, що доля вже занадто вимоглива до мене. Випробування ще не закінчилися!)) Але є хороші новини! На острові прекрасна погода, хоча перший канал і намагався тут все затопити)) Тайці взагалі дивляться на мене косо, коли запитую про найстрашніший ураган)) І друга новина, я вилікувалася просто так без будь-яких таблеток. Достатньо було просто ступити на острівну землю) Це був не вірус, не грип. Втома і виснаженість організму дали 39. Всіх цілую!" - написала Барановська.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

23-річна дівчина також продемонструвала струнку фігуру в яскравому жовтому купальнику і повідомила, що схудла на 10 кілограмів.

"Крім купальників, нічого не брала сюди. Купальники будуть різні:)) Не всі звичні для очей, прошу мою попу залишити в спокої, вона схудла на 10 кг і дуже цьому рада", - похвалилася дружина ресторатора.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

На яскравих знімках вона позує біля басейну з прекрасним видом на океан.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Підписники Алли захопилися її фотографіями і відзначили, що вона і так була дуже струнка. Деякі попросили дівчину поділитися секретом схуднення.

"Ви така струнка були і в минулому році.. 10 кг. Покажіть в порівнянні з минулим роком фото)";

"Розкажіть будь ласка, як худнули ? Спорт, харчування? Виглядаєте потрясно";

"Алла у вас приголомшлива енергетика )))";

"Красива, жіночна фігура, вже чекаю фото у новому купальнику)";

"Які 10 кг, ви вже вибачте, але дивилася ваші фото з минулого року, ви там така ж, може навіть трохи менше...";

"Не бачу різницю з попою в минулому році, мабуть фотожоп)))", - пишуть фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Крім того, Барановська опублікувала милі кадри з майже дворічним сином Давидом у "історіях" свого облікового запису.

Фото: (instagram.com/allabonya)

Микола Тищенко також поділився фотографіями з тайського відпочинку. На знімках він засмагає біля басейну, а також грає з малюком - "готує" з ним суп.

Фото: (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Крім того, він показав, як готував вечерю для сім'ї.

"На вечерю паста! Готувати для домашніх одне задоволення! Поки що не хочеться нікуди виїжджати! Яке ваше улюблене блюдо сімейне? Що готуєте вдома на вечерю?" - поділився ресторатор.

Фото: (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Нагадаємо, Настя Каменських заінтригувала прихильників "закоханим" фото з Мексики. У підписі до фото співачка уточнила, мовляв, знімок був зроблений "її любов'ю". Деякі фани припустили, що це продюсер Потап, з яким артистці давно приписують роман.

До речі, Катя Осадча поділилася яскравим фото в образі "рятівниці Малібу" з острова Маврикій, де вона відпочиває з чоловіком.