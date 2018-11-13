"Схожа на Демі Мур": сувора Єфросиніна блиснула "золотим" образом

Одна з підписниць навіть порівняла Єфросиніну з Монікою Белуччі
Ведуча і блогер Маша Єфросиніна, яка опублікувала нову "п'ятірочку" про правила ефективного дня, показала своїм instagram-шанувальникам дуже ефектний образ — одночасно діловий і вечірній.
Так, Єфросиніна позує в брючному діловому костюмі класичного крою (до речі, підкреслена маскулиність — один з провідних трендів сезону осінь-зима 2018-19). При цьому костюм зроблений з тканини з вплітанням ниток "під золото", що додає образу нарядності. Свій fashion-look телеведуча доповнила класичними туфлями-човниками на високій шпильці.
Цікаво, що на фото Єфросиніна тримається досить суворо, з серйозним виразом обличчя.
"Я б себе таку боялася... #золотаяженщина", — іронічно підписала фото телеведуча.
Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники ведучої поспішили залишити захоплені коментарі з приводу її блискучого образу. Деякі навіть порівняли Машу з американською актрисою Демі Мур.
"Чудова Марі", — пише kravtsova_tatiyana.
"Так, схожа на Демі Мур!" — зазначає bezpalch.
"Демі Мур", — погоджується nataliyayakovleva888.
"Схожі на Моніку Белуччі", — не погоджується annetika.
"Немов Маргарита Булгакова", — пише anna.lagu.
"Крутий костюм", — підкреслює olgashcherbak9736.
"Ууух, жінка-вамп", — пише juljaponomarenko.
"Фатальна жінка", — захоплюється zuichenkoliudmila.
"Маша, це дуже красиво! Просто очей не відірвати! Голлівуд відпочиває", — пише oksanka.stadnik.
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
Нагадаємо, що після участі в Танцях з зірками 2018 Маша Єфросиніна вирушила за новою енергією в Об'єднані Арабські Емірати, де відпочила на розкішному курорті з подругами. Звичайно ж, відома телеведуча не забувала ділитися зі своїми шанувальниками яскравими фото з відпочинку. Так, на цілої серії знімків Єфросиніна позує в ефектному купальнику чорного кольору з відкритими плечима. Свій образ Маша доповнила чалмою.
До цього Єфросиніна відверто висловилася про роль чоловіків у житті жінок. При цьому ведуча наголосила, що вона "за здорові стосунки".
Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)