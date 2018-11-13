"Схожа на Демі Мур": сувора Єфросиніна блиснула "золотим" образом

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Одна з підписниць навіть порівняла Єфросиніну з Монікою Белуччі

Ведуча і блогер Маша Єфросиніна, яка опублікувала нову "п'ятірочку" про правила ефективного дня, показала своїм instagram-шанувальникам дуже ефектний образ — одночасно діловий і вечірній.

Так, Єфросиніна позує в брючному діловому костюмі класичного крою (до речі, підкреслена маскулиність — один з провідних трендів сезону осінь-зима 2018-19). При цьому костюм зроблений з тканини з вплітанням ниток "під золото", що додає образу нарядності. Свій fashion-look телеведуча доповнила класичними туфлями-човниками на високій шпильці.

Цікаво, що на фото Єфросиніна тримається досить суворо, з серйозним виразом обличчя.

"Я б себе таку боялася... #золотаяженщина", — іронічно підписала фото телеведуча.

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники ведучої поспішили залишити захоплені коментарі з приводу її блискучого образу. Деякі навіть порівняли Машу з американською актрисою Демі Мур.

"Чудова Марі", — пише kravtsova_tatiyana.

"Так, схожа на Демі Мур!" — зазначає bezpalch.

"Демі Мур", — погоджується nataliyayakovleva888.

"Схожі на Моніку Белуччі", — не погоджується annetika.

"Немов Маргарита Булгакова", — пише anna.lagu.

"Крутий костюм", — підкреслює olgashcherbak9736.

"Ууух, жінка-вамп", — пише juljaponomarenko.

"Фатальна жінка", — захоплюється zuichenkoliudmila.

"Маша, це дуже красиво! Просто очей не відірвати! Голлівуд відпочиває", — пише oksanka.stadnik.

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що після участі в Танцях з зірками 2018 Маша Єфросиніна вирушила за новою енергією в Об'єднані Арабські Емірати, де відпочила на розкішному курорті з подругами. Звичайно ж, відома телеведуча не забувала ділитися зі своїми шанувальниками яскравими фото з відпочинку. Так, на цілої серії знімків Єфросиніна позує в ефектному купальнику чорного кольору з відкритими плечима. Свій образ Маша доповнила чалмою.

До цього Єфросиніна відверто висловилася про роль чоловіків у житті жінок. При цьому ведуча наголосила, що вона "за здорові стосунки".

Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)