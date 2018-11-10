"Без планирования никак": Ефросинина показала новую яркую "пятерочку" (видео)

Видео: Маша Ефросинина рассказала, как сделать день эффективным (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как ей удается "успевать все". Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Youtube.

Так, первым правилом эффективного дня является время, во время которого вы просыпаетесь. Оно должно быть одинаковым каждый день. Желательно, чтобы это было пораньше.

Вторым важным правилом, утверждает Ефросинина, является время для себя. С самого утра рекомендуется уделить себе самому некоторое время. Например, по словам телеведущей, для себя она выбрала один час.

Третьим правилом, по словам телеведущей, является само планирование. Это подразумевает планирование не жизни наперед, а именно распорядка дня. Старайтесь делать это на несколько дней вперед.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Четвертое правило эффективного дня, утверждает Ефросинина, звучит так: "не откладывайте неприятные дела на вечер". По ее словам, это рекомендуется сделать либо утром, либо в обед, потому что есть риск и вовсе перенести их "на завтра".

И последним правилом, по мнению телеведущей, является делегирование обязанностей. По ее словам, это поможет вам избежать "зашивания" и вы всегда будете эффективными.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

К слову, ранее Маша Ефросинина показала сочные фото с отдыха в Эмиратах.

Напомним, ранее Ефросинина показала новую яркую "пятерочку". В этот раз блог посвящен отношениям между мужчиной и женщиной.

Кроме того, Ефросинина посоветовала не бояться совершать ошибки и раскрыла свой секрет успеха.

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