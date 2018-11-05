"Я за здоровые отношения": Ефросинина откровенно высказалась о роли мужчин в жизни женщин

Маша Ефросинина с мужем и сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина желает каждой женщине жить в любви к своим мужчинам

Популярная ведущая Маша Ефросинина часто любит делиться со своими подписчиками жизненными правилами, советами и выводами из личного опыта. Недавно экс-участница нового сезона Танцев со звездами решила немного пооткровенничать со своими подписчицами в сети instagram и рассказать, что думает о роли мужчин в жизни женщин.

"То, что я активно поддерживаю права женщин на реализацию, их удовольствия и собственную позицию, вовсе не означает, что я против мужчин!" — говорит Ефросинина.

Далее Ефросинина уточнила: по ее мнению, только рядом с мужчиной женщина может почувствовать себя защищенной, женственной и желанной.

"Я убеждена, что именно мужчина способен дать женщине ощущение хрупкости, желанности, защищенности и женственности. Я за здоровые отношения, где нет место эгоцентризму, тирании, превосходству! Где если один из партнеров хочет посвятить свою жизнь другому, то делает это по своей воле, а не по принуждению! Где каждый уважает желания другого и уважает его решения, который тот принимает самостоятельно! Любите себя в любви к своим мужчинам!" — советует Маша Ефросинина.

Также свой пост ведущая сопроводила трогательным семейным видео, на котором муж Ефросининой (бизнесмен Тимур Хромаев) и 4-летний сын Саша передают Ефросининой привет и скучают по ней.

"Как я люблю эти усы из компота у одного, и потрясающую седину в усах другого", — с любовью подытожила свой пост Ефросинина.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что на данный момент Маша Ефросинина вместе с подругами отдыхает в Эмиратах, откуда делится яркими фото.

Подписчики Ефросининой поблагодарили ее за столь проникновенный и честный пост.

"Класс, такой позитив, спасибо!" — отмечает victoria.kherlo.

"Красивые высказывания и очень правильные", — замечает oksanarub8888.

"Маша, ты большая молодец, я всегда восхищаюсь тобой!" — подчеркивает biletskayia1taisa.

"Как это мило, и такие моменты бесценны, какой кайф еще будет потом, когда Сашка вырастет и посмотрит это видее! Счастья вашей прекрасной семье!" — желает svetlana_spichuk.

"У Вас дуже милі і люблячі чоловіки. Вам безмежно пощастило з ними", — отмечает viktorijatsapets.

"Мені здається, що Олександр точна копія мами", — замечает naidych_valentina.

"Вам повезло с такими мужчинами!) Видео супер!" — умиляется iuliiadrin.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Заплаканная Маша Ефросинина повеселила своих поклонников под хит KAZKA — песню "Плакала".

Кроме того, Ефросинина посоветовала не бояться совершать ошибки и раскрыла свой секрет успеха.

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