"Похожа на Деми Мур": строгая Ефросинина блеснула "золотым" образом

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Одна из подписчиц даже сравнила Ефросинину с Моникой Белуччи

Ведущая и блогер Маша Ефросинина, которая опубликовала новую "пятерочку" о правилах эффективного дня, показала своим instagram-поклонникам очень эффектный образ — одновременно деловой и вечерний.

Так, Ефросинина позирует в брючном деловом костюме классического кроя (к слову, подчеркнутая маскулинность — один из ведущих трендов сезона осень-зима 2018-19). При этом костюм сделан из ткани с вплетением нитей "под золото", что добавляет образу нарядности. Свой fashion-look телеведущая дополнила классическими туфлями-лодочками на высокой шпильке.

Интересно, что на фото Ефросинина держится достаточно строго, с серьезным выражением лица.

"Я бы себя такую боялась… #золотаяженщина", — иронично подписала фото телеведущая.

Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники ведущей поспешили оставить восторженные комментарии по поводу ее блестящего появления. Некоторые даже сравнили Машу с американской актрисой Деми Мур.

"Восхитительная Мари", — пишет kravtsova_tatiyana.

"Да, похожа на Деми Мур!" — отмечает bezpalch.

"Деми Мур", — соглашается nataliyayakovleva888.

"Похожи на Монику Белуччи", — не соглашается annetika.

"Словно Маргарита Булгакова", — пишет anna.lagu.

"Крутой костюм", — подчеркивает olgashcherbak9736.

"Ууух, женщина-вамп", — пишет juljaponomarenko.

"Роковая женщина", — восхищается zuichenkoliudmila.

"Маша, это слишком красиво! Просто глаз не оторвать! Голливуд отдыхает", — пишет oksanka.stadnik.

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что после участия в Танцах со звездами 2018 Маша Ефросинина отправилась за новой энергией в Объединенные Арабские Эмираты, где отдохнула на роскошном курорте с подругами. Конечно же, известная телеведущая не забывала делиться со своими поклонниками яркими фото с отдыха. Так, на целой серии снимков Ефросинина позирует в эффектном купальнике черного цвета с открытыми плечами. Свой образ Маша дополнила чалмой.

До этого Ефросинина откровенно высказалась о роли мужчин в жизни женщин. При этом ведущая подчеркнула, что она "за здоровые отношения".

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