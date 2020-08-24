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Викрадачка сердець: Джамала в топі з екстримальних декольте захопила розкішним бюстом

Автор: Lite

Співачка зачарувала одночасно ніжним і спокусливим образом

Джамала два місяці тому народила другого сина Селім-Гірая, але темпи творчого життя зменшувати не стала, та й енергійності зірці не займати. Вона не побоялася полетіти з двома малюками на відпочинок у Туреччину, реалізує творчі амбіції, готується до сольного концерту і з задоволенням бере участь з різних заходах нарівні зі своїми колегами-музикантами. Крім того, Джамала перебуває у відмінній формі і її світські виходи тому яскраве підтвердження.

23 серпня співачка заспівала на церемонії підняття найбільшого Державного прапора України на Співочому полі в Києві і показала чудові фото з вечірнього заходу.

Так, співачка вбралася в білосніжний атласний костюм, що складається з топа з приспущеними плечима і глибокою лінією декольте, а також об'ємними рукавами-буфами і широких штанів палаццо (одна з найулюбленіших моделей зірки). Завите у природні дрібні локони волосся і легчкий макіяж зробили образ ніжний і природним.

Джамала захопила відвертим декольте (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Лук Джамали оцінили її колеги Світлана Тарабарова і Надя Дорофєєва, а також дизайнер Іван Фролов. Шанувальники залишились в захваті від від розкішного лука зірки.

  • Шикарна Джамала
  • Неперевершена Джамала!
  • Ви прекрасні
  • Дуже вішукана та жіночна сукня. Джамала, материнство пішло вам на користь. Ваші очі стали більш радісними
  • Красуня!
  • Вам дуже пасує цей образ
  • Яка гарна
  • Викрадачка сердець
  • Дуже гарна
  • Ангел
  • Ох, яке декольте!

Скріншот коментарів

Також співачка опублікувала фото з колегами, зроблені під час репетиції концерту до Дня незалежності. Так, вона позувала в компанії Дзідзьо, Наді Дорофєєвої, Руслани, Мішель Андраде та Андрія Данилка. Образ у зірки був як завжди оригінальний – зручна блузка з накладними кишенями і контрастною строчкою, зав'язана під грудьми, чорні кюлоти і сонячні окуляри в оригінальній оправі.

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Джамала бекстейдж з репетиції святкового концерту до Дня незалежності (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала зачарувала ніжними кадрами в оригінальному прозорому тренчі.

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