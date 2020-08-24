Викрадачка сердець: Джамала в топі з екстримальних декольте захопила розкішним бюстом

Співачка зачарувала одночасно ніжним і спокусливим образом
Джамала два місяці тому народила другого сина Селім-Гірая, але темпи творчого життя зменшувати не стала, та й енергійності зірці не займати. Вона не побоялася полетіти з двома малюками на відпочинок у Туреччину, реалізує творчі амбіції, готується до сольного концерту і з задоволенням бере участь з різних заходах нарівні зі своїми колегами-музикантами. Крім того, Джамала перебуває у відмінній формі і її світські виходи тому яскраве підтвердження.
23 серпня співачка заспівала на церемонії підняття найбільшого Державного прапора України на Співочому полі в Києві і показала чудові фото з вечірнього заходу.
Так, співачка вбралася в білосніжний атласний костюм, що складається з топа з приспущеними плечима і глибокою лінією декольте, а також об'ємними рукавами-буфами і широких штанів палаццо (одна з найулюбленіших моделей зірки). Завите у природні дрібні локони волосся і легчкий макіяж зробили образ ніжний і природним.
Джамала захопила відвертим декольте (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Лук Джамали оцінили її колеги Світлана Тарабарова і Надя Дорофєєва, а також дизайнер Іван Фролов. Шанувальники залишились в захваті від від розкішного лука зірки.
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Також співачка опублікувала фото з колегами, зроблені під час репетиції концерту до Дня незалежності. Так, вона позувала в компанії Дзідзьо, Наді Дорофєєвої, Руслани, Мішель Андраде та Андрія Данилка. Образ у зірки був як завжди оригінальний – зручна блузка з накладними кишенями і контрастною строчкою, зав'язана під грудьми, чорні кюлоти і сонячні окуляри в оригінальній оправі.
Джамала бекстейдж з репетиції святкового концерту до Дня незалежності (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, що раніше Джамала зачарувала ніжними кадрами в оригінальному прозорому тренчі.