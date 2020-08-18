Лісова фея: Джамала в прозорому тренчі викликала фурор чаруючою ніжністю

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка розповіла про підготовку до важливої події

Джамала тільки два місяці тому стала мамою вдруге, а вже встигла і злітати на відпочинок до Туреччини з двома малюками і чоловіком, і підготуватися до свого концерту на відкритому майданчику в Києві. Вона вражає шанувальників енергійністю та ентузіазмом, а багато хто з них зазначає, що після других пологів зірка стала ще красивішою! Немов в підтвердженні цих слів, співачка опублікувала серію фото в ніжному образі з оригінальною деталлю гардероба - прозорим тренчем.

Співачка позує серед зелені і квітів - локацією для імпровізованого фотосету став київський ботсад. Джамала вдягла блискучий люрексовой комбінезон, на верх накинула прозорий тренч молочного відтінку. Макіяж - ніжний і освіжаючий, в рожевих тонах з шімернимі блискучими тінями.

"Натхнення. Ну, что я можу вам Сказати? Була я на новому майданчик у ботсаду. Краса! Поки, звичайно, вині бачите ані світла, ані сцени, но це місце Ніби Створено для концертів просто неба и щоб співати щось особливе", - написала захоплена співачка, яка готується до свого концерту і очікує побачити посмішки вдячних глядачів і слухачів.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Стильна мамуся: Джамала поділилася милими фото з прогулянки з новонародженим сином

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Ja ну просто красуня

Дуже гарна, наче лісна фея

Така чудова и ніжна

Свіжа і красива, як сама весна

Що за красуня

Це круто

Яка Ви чудова, Джа

Джамала спокусліва, сексуальна, неймовірно романтична

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Нагадаємо, що раніше в яскравій шкіряній спідниці і светрі соковитого відтінку підкорила ефектним образом.