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Лісова фея: Джамала в прозорому тренчі викликала фурор чаруючою ніжністю

Вівторок 18 серпня 2020 11:44
Лісова фея: Джамала в прозорому тренчі викликала фурор чаруючою ніжністю
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка розповіла про підготовку до важливої події

Джамала тільки два місяці тому стала мамою вдруге, а вже встигла і злітати на відпочинок до Туреччини з двома малюками і чоловіком, і підготуватися до свого концерту на відкритому майданчику в Києві. Вона вражає шанувальників енергійністю та ентузіазмом, а багато хто з них зазначає, що після других пологів зірка стала ще красивішою! Немов в підтвердженні цих слів, співачка опублікувала серію фото в ніжному образі з оригінальною деталлю гардероба - прозорим тренчем.

Співачка позує серед зелені і квітів - локацією для імпровізованого фотосету став київський ботсад. Джамала вдягла блискучий люрексовой комбінезон, на верх накинула прозорий тренч молочного відтінку. Макіяж - ніжний і освіжаючий, в рожевих тонах з шімернимі блискучими тінями.

"Натхнення. Ну, что я можу вам Сказати? Була я на новому майданчик у ботсаду. Краса! Поки, звичайно, вині бачите ані світла, ані сцени, но це місце Ніби Створено для концертів просто неба и щоб співати щось особливе", - написала захоплена співачка, яка готується до свого концерту і очікує побачити посмішки вдячних глядачів і слухачів.

Лісова фея: Джамала в прозорому тренчі викликала фурор чаруючою ніжністю

Лісова фея: Джамала в прозорому тренчі викликала фурор чаруючою ніжністю

Лісова фея: Джамала в прозорому тренчі викликала фурор чаруючою ніжністю

Лісова фея: Джамала в прозорому тренчі викликала фурор чаруючою ніжністюЛісова фея: Джамала в прозорому тренчі викликала фурор чаруючою ніжністю

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Стильна мамуся: Джамала поділилася милими фото з прогулянки з новонародженим сином

  • Вам дуже личить цей образ!
  • Ja ну просто красуня
  • Дуже гарна, наче лісна фея
  • Така чудова и ніжна
  • Свіжа і красива, як сама весна
  • Що за красуня
  • Це круто
  • Яка Ви чудова, Джа
  • Джамала спокусліва, сексуальна, неймовірно романтична

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше в яскравій шкіряній спідниці і светрі соковитого відтінку підкорила ефектним образом.

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