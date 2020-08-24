Похитительница сердец: Джамала в топе с экстримальным декольте восхитила роскошным бюстом

Певица очаровала одновременно нежным и соблазнительным образом
Джамала два месяца назад родила второго сына Селим-Гирая, но темпы творчской жизни сбавлять не стала, да и энергичности звезде не занимать. Она не побоялась полететь с двумя малышами на отдых в Турцию, реализовывает творческие амбиции, готовится к сольному концерту и с удовольствием принимает участие с различных мероприятиях наравне со своими коллегами-музыкантами. Кроме того, Джамала пребывает в отличной форме и ее светские выходы тому яркое подтверждение.
23 августа певица спела на церемонии поднятия самого большого Государственного флага Украины на Певческом поле в Киеве и показала завораживающие фото с вечернего мероприятия.
Так, певица облачилась в белоснежный атласный костюм, состоящий из топа с приспущенными плечами и глубокой линией декольте, а также объемными рукавами-буфами и широких штанов палаццо (одна из любимейших моделей звезды). Завитые в естественные мелкие локоны волосы и легкий макияж сделали образ нежным и естественным.
Джамала восхитила откровенным декольте (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Лук Джамалы оценили ее коллеги Светлана Тарабарова и Надя Дорофеева, а также дизайнер Иван Фролов. Поклонники остались в востроге от роскошного лука звезды.
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Также певица опубликовала фото с коллегами, сделанные во время репетиции концерта ко Дню независимости. Так, она позировала в компании Дзидзьо, Нади Дорофеевой, Русланы, Мишель Андраде и Андрея Данилко. Образ у звезды был как обычно оригинальный – удобная блузка с накладными карманами и контрастной строчкой, завязанная под грудью, черные кюлоты и солнечные очки в оригинальной оправе.
Джамала бэкстейдж с репетиции праздничного концерта ко Дню независимости (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, что ранее Джамала очаровала нежными кадрами в оригинальном прозрачном тренче.