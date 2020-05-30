ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мій шеф-кухар: Катя Осадча похвалилася кулінарними талантами Горбунова

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.05.2020 - 18:39
Мій шеф-кухар: Катя Осадча похвалилася кулінарними талантами Горбунова
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий приготував для дружини делікатес

Катя Осадча та Юрій Горбунов практично весь час проводять в заміському будинку. З послабленням карантинних заходів вони стали частіше виїжджати з робочих питань , але так само люблять проводити дозвілля на свіжому повітрі. Крім того, ведучі разом готують, а потім насолоджуються спільною трапезою. У Instastories теледіва показала чоловіка "у справі", який готував смачну вечерю на решітці.

Юрій стоїть на літній кухні близько мощеної цеглою печі на дровах. На ньому - джинси і светр.

"Мій шеф-кухар", - гордо підписала кадр Катя. Юрій же на своїй сторінці показав, що саме він готує на сімейну вечерю. Виявилося, це делікатесна страва – перепела. Юрій поправляє жар кочергою і на решітці готує птицю.

Мій шеф-кухар: Катя Осадча похвалилася кулінарними талантами Горбунова

Фото: Юрій Горбунов ( instagram.com/kosadcha)

"Суботнє барбекю вже скоро буде готове! Перепілки style!" - підписав знімок ведучий.

Мій шеф-кухар: Катя Осадча похвалилася кулінарними талантами Горбунова

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники шоумена відразу ж стали просити у нього рецепт страви і поцікавилися, що в цей час робить Катя.

  • А де ж Катруся?! Звикла Вас бачити разом колі куховарите
  • Ммм. Як смачно
  • Добрих вихідних!
  • А рецепт?

Скріншот коментарів

Також ведучий здійснив прогулянку вздовж наповненого басейну і поскаржився на те, що в останній день весни погода зовсім не радує теплом.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала свій карантинний образ для програми "Світське життя". Вона одягла елегантний і оригінальний бежевий костюм від українського бренду the Coat і маску в тон, а також не забула про фірмовий капелюшок.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся