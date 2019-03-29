"Це ж богиня": Кім Кардашян показала пишний бюст у відвертій міні-сукні від Versace

Кім Кардашян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Кім вирішила провести генеральне прибирання в гардеробі

Кім Кардашян знає, як буквально за лічені секунди привернути увагу шанувальників, зібрати тисячі лайків та коментарів, і виправдати свій статус "королеви інстаграма". Так, на своїй instagram-сторінці Кім опублікувала нове фото у вже знайомій сукні від будинку моди Versace.

Плаття відрізняється "ультракоротким характером". Довжини міні воно відкриває стрункі ніжки Кардашян, а глибоке декольте довершує і без того відвертий образ.

При цьому Кім позує в своєму гардеробі. Потрібно сказати, значних розмірів. На тлі бачимо масу одягу, развішаного на спеціальних стійках. Швидше за все, світська левиця вирішила перебрати свої наряди і натрапила на яскраве плаття Versace.

Ефектна Кім Кардашян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Справа в тому, що цей образ вперше засліпив шанувальників діви ще в грудні 2018 року. Саме в цьому платті Кардашян вирушила на показ Versace і вечірку з нагоди його, який проходив у рамках Тижня моди в Нью-Йорку.. Тільки тоді вона зібрала волосся в довгий хвіст, зібране на потилиці. На ніжках Кім красувалися прозорі туфлі-човники. І макіяж відповідав нагоді.

На новому фото Кардашян позує без мейкапу та взуття, з розпущеним волоссям. Одним словом, "вдихнула друге життя" в своє розкішне плаття.

Кім Кардашян під час показу Versace в Нью-Йорку (фото: instagram.com/KimKardashian)

Шанувальники Кім Кардашян не змогли пройти повз її нового фото, засипавши тисячами захоплених коментарів свою улюбленицю.

"Це вибух мозку"

"Публікуй частіше такі фото"

"Вона ж богиня!"

"Ці форми зводять з розуму"

"Хм, я вже встиг скучити за цим образом"

"Чудове Versace, Кім в ньому прекрасна"

"Прекрасна богиня"

Зазначимо, ворожнеча між Кім Кардашян та Наомі Кемпбелл прийшла, здається, до фіналу - "королева інстаграма" відповіла провокаційним фото.

Також нагадаємо, що до цього Кім Кардашян у кутюрній міні-сукня від Thierry Mugler підкорила фанатів розкішними формами.