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"Це ж богиня": Кім Кардашян показала пишний бюст у відвертій міні-сукні від Versace

Lite » Мода 29.03.2019 - 18:34
"Це ж богиня": Кім Кардашян показала пишний бюст у відвертій міні-сукні від Versace
Кім Кардашян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Кім вирішила провести генеральне прибирання в гардеробі

Кім Кардашян знає, як буквально за лічені секунди привернути увагу шанувальників, зібрати тисячі лайків та коментарів, і виправдати свій статус "королеви інстаграма". Так, на своїй instagram-сторінці Кім опублікувала нове фото у вже знайомій сукні від будинку моди Versace.

Плаття відрізняється "ультракоротким характером". Довжини міні воно відкриває стрункі ніжки Кардашян, а глибоке декольте довершує і без того відвертий образ.

При цьому Кім позує в своєму гардеробі. Потрібно сказати, значних розмірів. На тлі бачимо масу одягу, развішаного на спеціальних стійках. Швидше за все, світська левиця вирішила перебрати свої наряди і натрапила на яскраве плаття Versace.

Кім Кардашьян

Ефектна Кім Кардашян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Справа в тому, що цей образ вперше засліпив шанувальників діви ще в грудні 2018 року. Саме в цьому платті Кардашян вирушила на показ Versace і вечірку з нагоди його, який проходив у рамках Тижня моди в Нью-Йорку.. Тільки тоді вона зібрала волосся в довгий хвіст, зібране на потилиці. На ніжках Кім красувалися прозорі туфлі-човники. І макіяж відповідав нагоді.

На новому фото Кардашян позує без мейкапу та взуття, з розпущеним волоссям. Одним словом, "вдихнула друге життя" в своє розкішне плаття.

Кім Кардашьян

Кардашьян

Кім Кардашян під час показу Versace в Нью-Йорку (фото: instagram.com/KimKardashian)

Шанувальники Кім Кардашян не змогли пройти повз її нового фото, засипавши тисячами захоплених коментарів свою улюбленицю.

  • "Це вибух мозку"
  • "Публікуй частіше такі фото"
  • "Вона ж богиня!"
  • "Ці форми зводять з розуму"
  • "Хм, я вже встиг скучити за цим образом"
  • "Чудове Versace, Кім в ньому прекрасна"
  • "Прекрасна богиня"

&quot;Це ж богиня&quot;: Кім Кардашян показала пишний бюст у відвертій міні-сукні від Versace

Зазначимо, ворожнеча між Кім Кардашян та Наомі Кемпбелл прийшла, здається, до фіналу - "королева інстаграма" відповіла провокаційним фото.

Також нагадаємо, що до цього Кім Кардашян у кутюрній міні-сукня від Thierry Mugler підкорила фанатів розкішними формами.

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