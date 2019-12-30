Такого ще не було: Олег Винник обіцяє здивувати шанувальників на Новий рік 2020

Мега концерт Олега Винника, який раніше висловився про особисте, в столичному Палаці спорту покажуть по ТБ! Грандіозне шоу Олега Винника, який 21 листопада прогриміло в столичному Палаці спорту, прийде в кожен дім і подарує свято мільйонам українців. Напередодні Нового року телеканал «Україна» покаже концерт, що вже увійшов в історію, адже до сьогоднішнього дня такі концертні шоу не реалізовувалися в нашій країні і підняли планку до категорії світового рівня сценічного і режисерського перформансу.

Масштабна сцена-трансформер, екстремальні трюки і всенародні хіти - насолодитися програмою «Роксолана» зможе кожен охочий вже сьогодні, 30 грудня, о 20:00.

18 камер відобразили найбільш яскраві моменти шоу з високотехнологічним світлом і звуком, ультрасучасним дизайном сценічним. Телеглядачі побачать 8 різних сценічних малюнків, задуманих режисером Катею Царик і реалізованих завдяки зміні положення світлових і екранних конструкцій. А також почують близько 25 душевних, ліричних і драйвових рок-н-рольних композицій автора і виконавця Олега Винника.

Нагадаємо, торішнє шоу артиста в столичному Палаці спорту з програмою «Ти в курсі» побило рекорд за часткою перегляду телеверсії концерту переглядів на YouTube. Під час першого виходу в ефірі телеканалу "Україна" його подивився кожен п'ятий українець.

Нагадаємо, раніше Винник розповів про гонорар і райдері в новорічну ніч.