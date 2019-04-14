"Подарувала курточку": Потап заінтригував фото в стильній обновці

Відомий продюсер і репер Потап останнім часом радує не тільки квітучим зовнішнім виглядом і підтягнутою фігурою ( він схуд на 17 кг!), але і зміною іміджу. В його гардеробі з'явилося багато трендового одягу в молодіжному стилі, які артисту дуже до лиця. Шанувальники відчували, що до кардинальної зміни образу причетна дівчина, яка стимулює репера виглядати краще. Втім, він і сам проговорився про це під новим знімком в Instagram.

Потап відображений у куртці камуфляжного забарвлення з накладними кишенями, темно-синіх звужених джинсах, футболці з яскравим принтом і класичних кедах Vans. Шанувальники звернули увагу на вже звичну в останній час локацію – цегляна стіна поруч зі скляними дверима. Вони припустили, що на знімку зображений приватний будинок самого артиста. Не менш інтригуючим, ніж місце, виявилася підпис до кадру.

"Подарувала курточку - одягнув!" - залишив лаконічний підпис до стильного фото продюсер, змусивши фанів губитися в здогадах.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Коментатори припустили, що презент йому зробила Настя Каменських, адже про їх роман не вщухають чутки не перший рік. Артисти обмежуються лише красномовними натяками, але відкрито про свої стосунки не заявляють.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

"Відмінно виглядаєте, Олексій! Думаю, справа навіть не у куртці", "Подарувала курточку - одягнув! Потап красень - схуд", "Це навіть будинок Насті і Потапа, ясно ж, хто подарував", "Ми завжди знали, що у неї гарний смак, що на чоловіків на речі", "Напевно, Настя подарувала", "Хто подарував, Настя?", "Льоша, скажи Насті хай фотографує в іншому ракурсі, на рівні грудей", - радили фолловери.

Раніше Потап і Настя провели разом спортивний день. Їх досягненнями похвалився тренер артистів, Андрій Хомицький, опублікувавши спільне фото.

Також Настя Каменських полонила фотосетом з пробіжки в компанії свого коуча, який допоміг дівчині схуднути і обзавестися бажаними формами.

До речі, Потап розвеселив мережу оригінальним образом в яскравих штанях і з масивними реперськими прикрасами на грудях.