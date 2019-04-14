"Подарила курточку": Потап заинтриговал фото в стильной обновке

Известный продюсер и рэпер Потап в последнее время радует не только цветущим внешним видом и подтянутой фигурой ( он похудел на целых 17 кг!), но и сменой имиджа. В его гардеробе появилось много трендовых нарядов в молодежном стиле, которые артисту очень к лицу. Поклонники чувствовали, что к кардинальной смене образа причастна девушка, которая стимулирует рэпера выглядеть лучше. Впрочем, он и сам проговорился об этом под новым снимком в Instagram.

Потап запечатлен в куртке камуфляжной расцветки с накладными карманами, темно-синих зауженных джинсах, футболке с красочным принтом и классических кедах Vans. Поклонники обратили внимание на уже ставшую в последнее время привычной локацию – кирпичная стена рядом со стеклянной входной дверью. Они предположили, что на снимке запечатлен частный дом самого артиста. Не менее интригующей, чем место, оказалась подпись к кадру.

"Подарила курточку - одел!" - оставил лаконичную подпись к стильному фото продюсер, заставив фанов теряться в догадках.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Комментаторы предположили, что презент ему сделала Настя Каменских, ведь о их романе слухи не стихают не первый год. Артисты ограничиваются лишь красноречивыми намеками, но открыто о своих отношениях не заявляют.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

"Отлично выглядите, Алексей! Думаю, даже дело не в куртке", "Подарила курточку - одел! Потап красавчик - похудел", "Это даже дом Насти и Потапа, ясно же кто подарил", "Мы всегда знали, что у нее хороший вкус, что на мужчин что на вещи", "Наверное, Настя подарила", "Кто подарил, Настя?", "Льоша, скажи Насті хай фотографує в іншому ракурсі, на рівні грудей", - советовали фолловеры.

Ранее Потап и Настя провели вместе спортивный день. Их достижениями похвастался тренер артистов, Андрей Хомицкий, опубликовав совместное фото.

Также Настя Каменских восхитила фотосетом с пробежки в компании своего коуча, который помог девушке преобразиться и обзавестись желаемыми формами.

Кстати, Потап развеселил сеть оригинальным образом в ярких штанах и с массивными рэперскими украшениями на груди.