Штанці від піжамки? Потап роздражнив мережу епатажним образом

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Репер показав зухвалий look

Популярний продюсер і репер Потап останнім часом радує кардинальною зміною іміджу. Він схуд на 17 кг і вирішив змінити гардероб, а заодно і приміряти на себе молодіжний аутфіт, який артисту дуже до лиця. Завужені джинси і трендові куртки, здається, міцно закріпилися в оновленому гардеробі Потапа. Шанувальники припускають, що причиною приємних змін стала закоханість і навіть називають даму серця репера – співачку Настю Каменських. Втім, зараз Потап зосереджений на всеукраїнському турі свого гурту Mozgi. Так, він опублікував фото з гримерки, на якому позує в екстравагантному вбранні.

Потап відображений в дверному отворі. Шанувальники артиста знають, що він може похвалитися високим зростом, тому вони здивувалися, де артист знайшов такі високі проходи? Окремої уваги заслуговує його оригінальний образ. На репері чорна футболка з логотипом Mozgi, червоні штани з зірками і принтом у вигляді золотих троянд біля кишень і біло-лимонні кросівки.

В якості аксесуарів він обрав масивні ланцюги з величезним підвісом у вигляді абревіатури "ПТП" і фрази RAP, "Базарить" та інші. Неординарний образ артиста доповнювала біла шапка і сонячні окуляри.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Шанувальники оцінили лук репера і особливо звернули увагу на його штани. Дехто навіть припустив, що це низ від піжами.

"Прикид супер", "Штани не в тему", "Крутий! Так схуд!", "Є схожість з вовком з "Ну, постривай!", "Штанці від піжамки?", "Класні штанці!", "Червоні штани і жовті кроси – саме те!", "Класний прикид", - писали коментатори.

Також продюсер показав спільне фото з юною зіркою шоу "Розсміши коміка. Діти" Романом Фроловим. Співак та хлопчик позують в однакових образах – чорний світшот і бейсболка з написом Mozgi.

Фото: Потап і Роман Фролов (Instagram.com/realpotap)

Раніше Потап опублікував "чітке" селфі у відвертому образі, який доповнив сонячними окулярами на півобличчя.

До речі, Потап показав, з ким він провів активні вихідні і чим займався під час вікенду.