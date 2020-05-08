"Перемагає не найсильніший": Потап здивував висловлюваннями про переможця Голосу країни і тренерів

Потап не приховує, що скептично ставиться до результатів вокального проекту Голос країни і досить неоднозначно висловився про сам проект. Тепер же він вирішив детально поділитися своєю думкою про переможця ювілейного сезону та особливості шоу, а також розповів про особливий розподіл ролей між зірковими тренерами. Про це Потап і його колега Олексій Завгородній–"Позитив" поговорили з лідером гурту O. Torvald Женею Галічем в рамках програми "2POPodcast" на однойменному YouTube-каналі.

Репер зазначив, що у вокальному шоу намітилася тенденція, коли перемагає не сильний вокаліст, а чіпляюча історія.

"Якщо б це було змагання зі спортивного порядку, то тоді, звичайно, перемагав би найсильніший. А в "Голосі" перемагає не найсильніший вокаліст, а так вийшло, що почала перемагати від року до року історія, персонаж. Але не будь-який проект називається "Голос"... І люди голосують, голосують чесно і, мало того, тільки за українців", - переконаний він.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Так, Потап і Позитив згадали, що лише в проекті "Голос. Діти" двічі перемагали представники інших країн – в четвертому сезоні Данелія Тулєшова з Казахстану, а в п'ятому - Олександр Зазарашвілі з Грузії. У дорослому форматі проекту завжди перемога діставалася українським артистам.

"Українці голосують за українців. Навіть якщо українець вокаліст не найкращий, але у нього хороша історія, а поруч стоять казах, казашка співають на два порядки краще, ніж українець. А якщо ще українець з команди Тіни Кароль... Тоді перемагає українець", - зауважив Потап.

"Тіна Кароль 10 сезонів брала участь у шоу Голос і п'ять разів перемагала. Вона суперпереможець "Голосу", - відгукнувся про колегу Потап.

Відео: YouTube/2POPodcast

Також продюсер розповів про розподіл ролей зіркових тренерів. Він зазначив, що основна аудиторія глядачів проекту – жінки 32+.

"MONATIK тому, що він популярний, йде вгору, летить як комета, розвивається. Потап і Настя... Як без легенди? У минулому знаменитий дует на сцені, тепер дует як чоловік і дружина, приклад люблячої родини. Тіна Кароль, тому що співачка і як ототожнення всіх жінок, які себе бачать в ній і точно так само співчувають її трагедії, з нею співають, сумують. Дан Балан як секс-символ", – розклав все по поличках Потап.

До речі, 8 травня Потап відзначає день народження. Іменинника першою привітала дружина Настя Каменських.