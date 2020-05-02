Два Мессі: Потап захопив сімейним спортивним фото з сином Андрієм

Фото: Потап і його син Андрій (instagram.com/realpotap)

Репер і його син одягли футболки улюбленого спортивного клубу

Потап навіть під час карантині знаходить можливість поспілкуватися з сином Андрієм. У репера є власна виховна методика, яка дає позитивні плоди і стимулює хлопчика добре вчитися, отримуючи за це бонуси від тата. Він росте спортивною дитиною і захоплюється багатьма видами активності. На новому знімку Потап і Андрій позують на футбольному полі.

Репер і його син одягнені в спортивну форму їх улюбленого футбольного клубу "Барселона". У березні вони встигли злітати в Іспанію на матч і не втрималися від походу в фірмовий магазин для вболівальників. Там репер і його син купили обновки з логотипами улюбленої команди. Тепер їм випала можливість одягти форму і покрасуватися в ній на футбольному полі. Андрій завбачливо зібрав подовжену стрижку у високий хвостик, щоб волосся не заважали під час гри, і тримає в руках м'яч.

"Граємо в соккер. Я і мій син", - підписав англійською сімейний спортивний кадр Потап, використовуючи сленгові вирази.

Фото: Потап і його син Андрій (instagram.com/realpotap)

Шанувальники репера вкотре побачили схожість хлопчика з його мамою, продюсером Іриною Горовою, яка також залишила під фото смайли-сердечка, і похвалили їх за відданість спорту.

Андрюха молодець! І боксом займається, і в футбол, і різні інші види спорту любить - красень, так тримати. З татом проводити час - це найкраще

Це ж треба... Просто клон матері, просто разюче

Скоро виросте до рівня Роналдо

Клас

Потап, риспектос за Барсу! Це круто!

Два Мессі

Спортсмени

Копія мама

Дуже гарне фото

Малий супер, татів заступник

Скріншот коментарів

Раніше Потап опублікував раритетне кумедне фото з Настею Каменських з особистих архівів.