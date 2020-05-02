Два Мессі: Потап захопив сімейним спортивним фото з сином Андрієм

Репер і його син одягли футболки улюбленого спортивного клубу
Потап навіть під час карантині знаходить можливість поспілкуватися з сином Андрієм. У репера є власна виховна методика, яка дає позитивні плоди і стимулює хлопчика добре вчитися, отримуючи за це бонуси від тата. Він росте спортивною дитиною і захоплюється багатьма видами активності. На новому знімку Потап і Андрій позують на футбольному полі.
Репер і його син одягнені в спортивну форму їх улюбленого футбольного клубу "Барселона". У березні вони встигли злітати в Іспанію на матч і не втрималися від походу в фірмовий магазин для вболівальників. Там репер і його син купили обновки з логотипами улюбленої команди. Тепер їм випала можливість одягти форму і покрасуватися в ній на футбольному полі. Андрій завбачливо зібрав подовжену стрижку у високий хвостик, щоб волосся не заважали під час гри, і тримає в руках м'яч.
"Граємо в соккер. Я і мій син", - підписав англійською сімейний спортивний кадр Потап, використовуючи сленгові вирази.
Фото: Потап і його син Андрій (instagram.com/realpotap)
Шанувальники репера вкотре побачили схожість хлопчика з його мамою, продюсером Іриною Горовою, яка також залишила під фото смайли-сердечка, і похвалили їх за відданість спорту.
Скріншот коментарів
Раніше Потап опублікував раритетне кумедне фото з Настею Каменських з особистих архівів.