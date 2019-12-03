Переможниця Танців з зірками відреагувала на чутки про роман з Володимиром Остапчуком

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Пару нібито бачили, коли вони цілувалися у Відні

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина в парі з Женею Котом стала переможницею популярного шоу Танці з зірками 2019, так що тепер її ім'я у всіх на слуху і багато людей стали активно стежити за життям актриси. Можливо, навіть занадто старанно - днями в пресі з'явилася інформація, що дівчину нібито помітили за поцілунками з іншим учасником проекту - шоуменом Володимиром Остапчуком. Знайшлися "очевидці", які бачили, як ці двоє гуляли по столиці Австрії Відні і ведучий поцілував Ксенію в шию.

До того ж, під час участі в проекті Володимир офіційно підтвердив розлучення зі своєю дружиною - деякі відразу ж припустили, що саме Мішина стала причиною їх розриву. До речі, сама вона не раз заявляла в інтерв'ю, що для неї одружений чоловік - абсолютне табу.

Остапчук поки що мовчить і ніяк не коментує гуляючі чутки, а ось Мішина не стрималася і емоційно відреагувала на подібні домисли. За словами зірки, це все вигадки і між ними з телеведучим нічого немає.

"Цілковита лже-інформація, незрозуміло для чого придумана. Весь цей час я перебуваю в Україні і працюю над своїми проектами. Ніяких зв'язків і спілкування між мною і Володимиром Остапчуком немає", - заявила актриса "Каравану історій".

Фото Володимир Остапчук разом з переможцями шоу Ксенією Мішиної та Женею Котом (instagram.com/vova_ostapchuk)

Зазначимо, що це не єдиний роман, який приписують Ксенії. Протягом всього танцювального шоу Танці з зірками 2019 були розмови про те, що між Ксенією Мішиної та Женею Котом є певний зв'язок і пристрасть, яка їм допомагає у танцях. До речі, танцівник також одружений.

Фото: Ксенія Мішина і Женя Кіт (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, що Остапчук прокоментував своє розлучення з дружиною Оленою, з якою вони прожили разом 12 років. За роки спільного життя у пари з'явилося двоє дітей - дочка Емілія і син Еван-Олександр.