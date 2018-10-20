Переможниця "Холостяка 6" показала фото у весільній сукні

Олена Лесик. Фото: instagram.com/alyona_lesik

Дівчина в вінчальному вбранні поділилася міркуваннями про весілля

Олена Лесик, яка є переможницею шостого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" на СТБ, заінтригувала передплатників в Instagram знімком у весільній сукні.

Колишня кохана Іраклі Макацарія позувала у вбранні з фатіну кремового кольору на розкішній веранді з осіннім пейзажем.

Олена Лесик. Фото: instagram.com/alyona_lesik

Також екс-холостячка поділилася у своєму мироблоге міркуваннями про весілля.

Харківська модель мріє запросити на святкування власного одруження максимум близьких людей, щоб всі змогли розділити з нею радість.

"Як на мене, весілля у житті кожної дівчини – це грандіозна подія. І невід'ємна частина, яка повинна бути в житті кожної дівчини. Я мрію, що б на моєму весіллі було багато близьких мені людей, друзів сім'ї, родичів. Щоб всі в цей день змогли розділити зі мною моє щастя! Це ж так здорово, коли ти бачиш, як люди радіють за тебе і поділяють з тобою все емоції, переживання в цей день. Коли бачиш навколо себе таку приємну і теплу атмосферу, отримуєш від людей позитив, добро і радість. Таке весілля не може бути не забувається", - написала в соцмережі Лесик.

Крім того, переможниця "Холостяка 6" зізналася, що в дитинстві була великою прихильницею мультфільмів виробництва кінокомпанії Disney і досі мріє, щоб з нею трапилася історія, як у справжньої принцеси:

"Коли я була маленькою, я дивилася багато діснеївських мультфільмів. Ці казки навчили мене всьому найкращому, що добро завжди перемагає зло, те, що любов це найголовніше. Що в цьому світі тільки все світле і щире. Але найбільше я хотіла бути схожа на якусь з принцес, носити пишні сукні, побувати в замку, навчиться танцювати вальс, знайти свого принца і жити з ним довго і щасливо. Майже все це я внесла в своє життя. Залишилося зовсім небагато для звершення цієї казки. Я щиро вірю, що вона скоро збудеться".

Нагадаємо, раніше фіналістка першого сезону шоу "Холостяк" розповіла, що є основоположним чинником у стосунках з дитиною.

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