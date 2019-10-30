Гаряче! Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру в наряді зайчика Playboy

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна мільйонерша веселиться на вечірці

Кайлі Дженнер, яка нещодавно розлучилася зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом, схоже, не збирається нудьгувати. Дівчина продовжує активно займатися роботою, постити у свій мікроблог гарячі фото, а також відвідувати вечірки. Для останніх вона намагається підібрати максимально спокусливі наряди, цілком у своєму стилі.

наприклад, одна з останніх – Playboy party, де вона побувала за компанію з близькою подругою Анастасією Караниколау, а також масою інших відомих в мережі персон. Захід було організовано на честь Хэллоуна. Була присутня на вечірці і знаменита канадська модель Вінні Харлоу.

Кайлі в образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі опублікувала серію фото, де він позує з Анастасією. Обидві вони приміряли чорні атласні боді, чорні колготки, туфлі на підборах, а завершують образ заячі вушка, манжети і комірці з бантом. Кайлі також зробила виразний макіяж з довгими стрілками і чуттєвими губами. Виглядають дівчата максимально сексуально, особливо ефектно вони виглядали завдяки тому, що одна брюнетка, а друга блондинка. Обидві буквально засипали мережу своїми гарячими фото.

Вечірка в честь 70-річчя Кейтлін Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також 22-річна бізнесвумен опублікувала фото і відео з вечірки з приводу 70-річчя Кейтлін Дженнер. На честь свого ювілею діва влаштувала званий вечір для близьких друзів, а також дочок – Келі і Кендалл. Кайлі показала фото, де вони позують втрьох, щасливі і сяючі.