Королева гламуру: Кайлі Дженнер красується на обкладинці глянцю в образі відомої кінодіви

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна мільярдерка прикрасила нову обкладинку

Кайлі Дженнер в цьому році вирішила не обмежуватися і показала відразу кілька образів на Хелловін. Вона була зайчиком Playboy, русалочкою Аріель, а потім приміряла образ секс-символу всіх часів Мерилін Монро. У такому вбранні її побачили стилісти V Magazine – на обкладинці цього глянцю і блищить наймолодша із знаменитих сестер.

Кайлі на обкладинці (фото: instagram.com/vmagazine)

Кайлі повторила один з найбільш яскравих образів найпопулярнішою в світі блондинки – ніжно-бузкового відтінку плаття з відкритими плечима і бантом ззаду, високі рукавички, а також масивні прикраси з діамантами. Розкішний лук завершують яскравий макіяж зі стрілками, яскравими губами, а також каре, в точності повторює зачіску Мерилін.

Образ Мерилін повторила і Вінні Харлоу (фото: instagram.com/vmagazine)

«Наймолодша із сестер найбольш знаменитої родини у світі ніколи не боялася насправді піти на це, особливо на Хеловін. У головній ролі в честь королеви екрану Мерилін Монро, вона ще раз нагадує нам, що гламур і табір можуть об'єднатися. Зайдіть на vmagazine.com щоб побачити повне відео та багато іншого зі зйомок!», – написали на сторінці журналу в Instagram.

«Кращі друзі дівчат – діаманти», – парирувала глянцю сама Кайлі. На кількох фото вона знялася в оточенні чоловіків, які дивляться на неї з обожнюванням.

Кайлі на сторінках нового журналу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Завдяки досить відвертій зйомці Кайлі знову отримала масу лайків та компліментів від своїх фоловерів. Нагадаємо, нещодавно Дженнер підірвала мережу сексуальним нарядом в дусі русалочки Аріель. 22-річна красуня одягла ліф у вигляді черепашок з накинутою зверху тонкою сіткою, яскраво-зелену спідницю з лускою-паєтками, а також огенно-рудий парик.