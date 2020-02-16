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Запахло весною: Катя Осадча прогулялася по сонячному Відню і потрапила на бал

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.02.2020 - 10:56
Запахло весною: Катя Осадча прогулялася по сонячному Відню і потрапила на бал
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча сяяла на Віденському балу

Катя Осадча душевно відсвяткувала з чоловіком Юрієм Горбуновим День закоханих, причому прийшла до нього на виставу і принесла знакові жовті тюльпани. Ці квіти стали символом таємних стосунків пари, що ті довго приховували навіть від колег. Романтка змінилася на робочі будні, але у Каті вони далеко не сірі, адже ведуча вирушила до Відня на знаменитий бал. Теледіва поділилася фото з австрійскої столиці і показала, в чому вирушила на гучний захід.

Вона скористалася вільним часом і влаштувала прогулянку по столиці Австрії., прогулявшись по історичному центру.

Катя одягла оригінальну двоколірну шубку, чорні брюки, меланжевую об'ємну кофту і білосніжні кросівки. Вона зібрала волосся ззаду і сховалася за сонячними окулярами.

Запахло весною: Катя Осадча прогулялася по сонячному Відню і потрапила на бал

Запахло весною: Катя Осадча прогулялася по сонячному Відню і потрапила на бал

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Perfect Vienna. У Відні вже відчувається весна", - повідомила Катя в пості. Шанувальники поспішили оцінити не тільки погоду, але і образ ведучої.

  • Шикарна
  • Краса на красі
  • Дуже гарно
  • Красиво! А який бренд вашого пальто?
  • Красуня
  • Вам дуже личіть така еко-шубка
  • Випромінюєте сонечко

Скріншот коментарів

У InstaStories Катя показала свій розкішний наряд для Віденського балу. Вона вбралася в розкішне вечірнє плаття яскравого червоного кольору з пишною фатиновою спідницею і значним декольте та відкритою спиною. А також доповнила образ традиційною оригінальною шляпокою в тон.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча поділилася архівними знімками з коханим чоловіком. Вона опублікувала романтичні кадри з сімейного альбому.

Спасибі, що ти є: Осадча та Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею Рожевий їй до лиця: Катя Осадча підкорила яскравим образом у відвертій сукні
Новини України Катя Осадча
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