Запахло весною: Катя Осадча прогулялася по сонячному Відню і потрапила на бал

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча сяяла на Віденському балу

Катя Осадча душевно відсвяткувала з чоловіком Юрієм Горбуновим День закоханих, причому прийшла до нього на виставу і принесла знакові жовті тюльпани. Ці квіти стали символом таємних стосунків пари, що ті довго приховували навіть від колег. Романтка змінилася на робочі будні, але у Каті вони далеко не сірі, адже ведуча вирушила до Відня на знаменитий бал. Теледіва поділилася фото з австрійскої столиці і показала, в чому вирушила на гучний захід.

Вона скористалася вільним часом і влаштувала прогулянку по столиці Австрії., прогулявшись по історичному центру.

Катя одягла оригінальну двоколірну шубку, чорні брюки, меланжевую об'ємну кофту і білосніжні кросівки. Вона зібрала волосся ззаду і сховалася за сонячними окулярами.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Perfect Vienna. У Відні вже відчувається весна", - повідомила Катя в пості. Шанувальники поспішили оцінити не тільки погоду, але і образ ведучої.

Шикарна

Краса на красі

Дуже гарно

Красиво! А який бренд вашого пальто?

Красуня

Вам дуже личіть така еко-шубка

Випромінюєте сонечко

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У InstaStories Катя показала свій розкішний наряд для Віденського балу. Вона вбралася в розкішне вечірнє плаття яскравого червоного кольору з пишною фатиновою спідницею і значним декольте та відкритою спиною. А також доповнила образ традиційною оригінальною шляпокою в тон.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча поділилася архівними знімками з коханим чоловіком. Вона опублікувала романтичні кадри з сімейного альбому.