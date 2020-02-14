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Щоденна радість: Осадча та Горбунов зворушили романтичними кадрами з сімейного альбому

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.02.2020 - 16:42
Щоденна радість: Осадча та Горбунов зворушили романтичними кадрами з сімейного альбому
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Провідні розчулили ніжним ставленням один до одного

Катя Осадча та Юрій Горбунов – міцна пара, успішні ведучі і щасливі батьки. Вони часто подорожують разом і ділять на двох яскраві враження, а також обожнюють маленького синочка Івана, який, як вважають прихильники зірок, схожий на батька. У день закоханих Юрій і Катя не упустили можливості публічно зізнатись один одному в любові і показати ексклюзивні фото з сімейного альбому.

Теледіва опублікувала серію зворушливих кадрів, на яких зображена з чоловіком в різні моменти життя: під час поїздок, а відпочинку, на роботі. Ці фото об'єднує одне – щирість почуттів закоханих, які познайомилися ніби вчора.

"Кохання - це не один день в році, це щоденна радість. Нехай у вашому сердці День Святого Валентина живе цілий рік, а сьогодні нехай буде ще одним гарним приводом тисячу разів сказати "я тебе люблю", - підписала сімейний фотоальбом Катя.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Під фотосетом зібралося чимало коментарів від шанувальників пари.

  • Чоловік, з яким спокійно поруч
  • Яка ві класна пара! Щастя вам
  • Наші українські зірочки
  • Прекрасні! Любові вам до небес!
  • Гарна пара
  • Ви такі класні
  • Ви просто шикарні
  • Я вас обажаю! Ви класні

Скріншот коментарів

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Щоденна радість: Осадча та Горбунов зворушили романтичними кадрами з сімейного альбому

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що Катя Осадча підкорила появою на червоній доріжці української музичної премії в елегантній сукні із пікантними деталями.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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