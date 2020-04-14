Піца і пиріжки: Полякова і Сумська чесно зізналися, на скільки кілограмів поправилися під час карантину

Співачка і актриса провели спільну онлайн-тренування
Оля Полякова на період карантину та домашньої самоізоляції з "Королеви ночі" вирішила переформатувати в "Королеву прямих ефірів". Виконавиця щодня по кілька разів виходить в прямі instagram-ефіри, під час яких показує буквально кожен свій крок — з самого ранку і до вечора. Полякова у прямих ефірах готує тренується, спілкується із зірками і навіть дітям казки на ніч читає. Однак навіть тренування Полякова вирішила проводити не сама, а з колегами!
Рано-вранці Полякова провела "зоряне тренування в домашніх умовах", до якого приєдналася Народна артистка України Ольга Сумська. Перед початком тренування Сумська навіть зізналася, що дивилася відгуки про прямі ефіри співачки. І багато зізнавалися, що після тренувань з Полякової, у них все боліло.
"Я переживаю, чи витримаю я той ритм, який ставиш ти", — зізналася Сумська.
Як результат, Полякова запропонувала Сумської "лайт-режимі".
При цьому артистки зізналися, на скільки попраилися на карантині і малої рухливості. За словами Сумської, їй потрібно позбутися від 8 зайвих кілограмів. А ось Полякова поправилась на 3 кілограми.
"Я хоч і займаюся, але я готую і їм", — зізналася Полякова. Зазначимо, що Полякова готує в прямих ефірах піцу, пироги і т. д.
Шанувальники на instagram-сторінці Полякової поспішили подякувати їй за тренування. Багато відзначили, що тренування була "вогненним".
Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic
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