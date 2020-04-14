Піца і пиріжки: Полякова і Сумська чесно зізналися, на скільки кілограмів поправилися під час карантину

Оля Полякова на період карантину та домашньої самоізоляції з "Королеви ночі" вирішила переформатувати в "Королеву прямих ефірів". Виконавиця щодня по кілька разів виходить в прямі instagram-ефіри, під час яких показує буквально кожен свій крок — з самого ранку і до вечора. Полякова у прямих ефірах готує тренується, спілкується із зірками і навіть дітям казки на ніч читає. Однак навіть тренування Полякова вирішила проводити не сама, а з колегами!

Рано-вранці Полякова провела "зоряне тренування в домашніх умовах", до якого приєдналася Народна артистка України Ольга Сумська. Перед початком тренування Сумська навіть зізналася, що дивилася відгуки про прямі ефіри співачки. І багато зізнавалися, що після тренувань з Полякової, у них все боліло.

"Я переживаю, чи витримаю я той ритм, який ставиш ти", — зізналася Сумська.

Як результат, Полякова запропонувала Сумської "лайт-режимі".

При цьому артистки зізналися, на скільки попраилися на карантині і малої рухливості. За словами Сумської, їй потрібно позбутися від 8 зайвих кілограмів. А ось Полякова поправилась на 3 кілограми.

"Я хоч і займаюся, але я готую і їм", — зізналася Полякова. Зазначимо, що Полякова готує в прямих ефірах піцу, пироги і т. д.

Шанувальники на instagram-сторінці Полякової поспішили подякувати їй за тренування. Багато відзначили, що тренування була "вогненним".

"Ви і так худа, як тріска, які ще тренування, вас скоро вітром здуне))"

Жесть) круто, просто, душевно"

“Дівчатка, ви суперські! Захоплююся вами! Бережіть себе і своїх близьких!"

“Класна тренька, перший раз було важкувато з задишкою, зараз трохи легше. Стимулює прям займатися кожен день.ДЯКУЮ,Олю!!"

"Ви, просто супер!!!"

"Здрастуйте красуні, дякую вам за такі вправи і за гарний настрій"

"Супер позитивна і мотивитивирующая тренування"

“Мені дуже сподобалася тренування! Тільки горів прес, а болять грудні м'язи)"

"Розумники, спасибі велике!!"

"Дівчата, ви молодці"

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше вагітна дочка Ольги Сумської дала поради, як швидко і легко заснути.