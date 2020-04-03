Вагітна дочка Ольги Сумської дала поради, як швидко і легко заснути

Актриса зазначила, що на карантині складніше дотримуватися режиму
Пандемія коронавіруса і оголошений карантин змінили життя багатьох людей, у тому числі і знаменитостей. Зате у них з'явилося більше вільного часу, який вони витрачають на прямі ефіри, концерти онлайн і спілкування з шанувальниками в соцмережах. Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна суворо дотримується карантину і майже не виходить з дому, адже 29-річна актриса зараз знаходиться в положенні. Тоня із задоволенням публікує в Instagram ніжні кадри з "вагітних" фотосесій і ділиться своїми новинами та порадами.
Так, дівчина виклала новий ефектний кадр, на якому зображена в світло-сірому шкіряному плащі, що підкреслив кругленький животик, і бежевих туфлях. Паперна зазначила, що карантин точно вплинув на режим і багатьом стало складніше вчасно заснути.
Артистка поділилася списком того, що допомагає особисто їй легко і швидко відправитися в царство Морфея.
Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)
"У дні, коли ти настільки сильно втомлюєшся, що хочеш просто впасти в ліжко й миттєво відключитися, дуже важко навіть думати про будь-які дії перед відходом до сну. А ось під час карантину у нас все інакше , правда ж?)
По-моєму, режим кожного зрушився години на два мінімум . І тут вже спробуй заснути ...
Ось чого я особисто дотримуюся:
- дала рекомендації Тоня.
Підписники дякують актрисі за корисні поради і бажають їй берегти себе і більше відпочивати.
Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)
Нагадаємо, вагітна дочка Ольги Сумської Тоня Паперна зворушила ніжним фото з мамою.