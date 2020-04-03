Вагітна дочка Ольги Сумської дала поради, як швидко і легко заснути

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Актриса зазначила, що на карантині складніше дотримуватися режиму

Пандемія коронавіруса і оголошений карантин змінили життя багатьох людей, у тому числі і знаменитостей. Зате у них з'явилося більше вільного часу, який вони витрачають на прямі ефіри, концерти онлайн і спілкування з шанувальниками в соцмережах. Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна суворо дотримується карантину і майже не виходить з дому, адже 29-річна актриса зараз знаходиться в положенні. Тоня із задоволенням публікує в Instagram ніжні кадри з "вагітних" фотосесій і ділиться своїми новинами та порадами.

Так, дівчина виклала новий ефектний кадр, на якому зображена в світло-сірому шкіряному плащі, що підкреслив кругленький животик, і бежевих туфлях. Паперна зазначила, що карантин точно вплинув на режим і багатьом стало складніше вчасно заснути.

Артистка поділилася списком того, що допомагає особисто їй легко і швидко відправитися в царство Морфея.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

"У дні, коли ти настільки сильно втомлюєшся, що хочеш просто впасти в ліжко й миттєво відключитися, дуже важко навіть думати про будь-які дії перед відходом до сну. А ось під час карантину у нас все інакше , правда ж?)

По-моєму, режим кожного зрушився години на два мінімум . І тут вже спробуй заснути ...

Ось чого я особисто дотримуюся:

відкладіть телефон від себе якомога далі ,а то він так і манить нас всіх особливо перед сном.

не пийте чай за 2-3 години до сну (це стосується і великої кількості води)

змивати макіяж перед сном і, звичайно ж, наносити крем, кожному своє, я от не люблю жирні нічні креми наприклад, мені підходять більш легкі основи.

провітрювати і охолоджувати приміщення перед сном. При прохолодній температурі легше виробляється гормон сну",

- дала рекомендації Тоня.

Підписники дякують актрисі за корисні поради і бажають їй берегти себе і більше відпочивати.

Дуже корисна інформація. Так як я вже більше тижня встаю в 5 ранку,мені дуже важливо вчасно лягти спати. Дякую вам

Здоров'я вам, Тонечка, бережіть себе! Ви чарівні!

чудесна дівчинка,завжди піднімаєте настрій

Так,карантин перевів стрілки годинника на дві години назад.

Вагітні жінки дуже чарівні

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, вагітна дочка Ольги Сумської Тоня Паперна зворушила ніжним фото з мамою.