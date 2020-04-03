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Вагітна дочка Ольги Сумської дала поради, як швидко і легко заснути

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.04.2020 - 11:27
Вагітна дочка Ольги Сумської дала поради, як швидко і легко заснути
Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Актриса зазначила, що на карантині складніше дотримуватися режиму

Пандемія коронавіруса і оголошений карантин змінили життя багатьох людей, у тому числі і знаменитостей. Зате у них з'явилося більше вільного часу, який вони витрачають на прямі ефіри, концерти онлайн і спілкування з шанувальниками в соцмережах. Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна суворо дотримується карантину і майже не виходить з дому, адже 29-річна актриса зараз знаходиться в положенні. Тоня із задоволенням публікує в Instagram ніжні кадри з "вагітних" фотосесій і ділиться своїми новинами та порадами.

Так, дівчина виклала новий ефектний кадр, на якому зображена в світло-сірому шкіряному плащі, що підкреслив кругленький животик, і бежевих туфлях. Паперна зазначила, що карантин точно вплинув на режим і багатьом стало складніше вчасно заснути.

Артистка поділилася списком того, що допомагає особисто їй легко і швидко відправитися в царство Морфея.

Вагітна дочка Ольги Сумської дала поради, як швидко і легко заснути

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

"У дні, коли ти настільки сильно втомлюєшся, що хочеш просто впасти в ліжко й миттєво відключитися, дуже важко навіть думати про будь-які дії перед відходом до сну. А ось під час карантину у нас все інакше , правда ж?)
По-моєму, режим кожного зрушився години на два мінімум . І тут вже спробуй заснути ...

Ось чого я особисто дотримуюся:

  • відкладіть телефон від себе якомога далі ,а то він так і манить нас всіх особливо перед сном.
  • не пийте чай за 2-3 години до сну (це стосується і великої кількості води)
  • змивати макіяж перед сном і, звичайно ж, наносити крем, кожному своє, я от не люблю жирні нічні креми наприклад, мені підходять більш легкі основи.
  • провітрювати і охолоджувати приміщення перед сном. При прохолодній температурі легше виробляється гормон сну",

- дала рекомендації Тоня.

Підписники дякують актрисі за корисні поради і бажають їй берегти себе і більше відпочивати.

  • Дуже корисна інформація. Так як я вже більше тижня встаю в 5 ранку,мені дуже важливо вчасно лягти спати. Дякую вам
  • Здоров'я вам, Тонечка, бережіть себе! Ви чарівні!
  • чудесна дівчинка,завжди піднімаєте настрій
  • Так,карантин перевів стрілки годинника на дві години назад.
  • Вагітні жінки дуже чарівні

Вагітна дочка Ольги Сумської дала поради, як швидко і легко заснути

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, вагітна дочка Ольги Сумської Тоня Паперна зворушила ніжним фото з мамою.

Вагітна дочка Ольги Сумської показала свій "типовий стан на карантині" Моє материнство: дочка Ольги Сумської зворушила мережу ніжним "вагітним" фото
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